Мэр Львова Андрей Садовый заявил, что на территории спорткомплекса «Локомотив» не разрешат строить жилые дома. Об этом он сообщил 26 ноября, обратившись к потенциальным покупателям объекта. По словам мэра, в связи с продажей комплекса уже зарегистрировано уголовное дело.

Мэр Львова Андрей Садовый обратился к застройщикам, которые могут рассматривать возможность приобретения спорткомплекса «Локомотив» и использования его территории под жилую застройку. Он подчеркнул, что город не позволит возводить там жилые дома. Вместо этого будущий владелец должен быть готов вкладывать средства в ремонт и дальнейшее содержание спортивного объекта. «Во-первых, в связи с продажей «Локомотива» уже зарегистрировано уголовное дело. Во-вторых, если вы все же купите «Локомотив», будьте готовы вкладывать деньги в ремонт и содержание спорткомплекса. Город не позволит построить там жилье», — заявил Садовый.

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Таким образом, потенциальным покупателям дали понять, что приобретение комплекса не будет означать возможность изменить его назначение и застроить территорию жилыми домами. Мэр настаивает, что объект должен остаться спортивным и потребует инвестиций в восстановление и содержание.

В «Локомотиве» тренируются около 300 детей

Сейчас в спорткомплексе «Локомотив» занимаются около 300 детей. По словам Садового, важно сохранить для них место, где они могут регулярно тренироваться. Также комплекс должен остаться доступным для ветеранов. Мэр Львова подчеркнул, что территория должна и в дальнейшем выполнять спортивную функцию, а не превратиться в очередную жилую площадку. «Здесь должен остаться спортивный комплекс для детей и ветеранов», — подчеркнул Андрей Садовый.

Таким образом, городские власти выступают против жилой застройки на территории «Локомотива» и ожидают, что будущий владелец будет вкладывать средства именно в развитие спортивного комплекса. В то же время обстоятельства его продажи, по словам мэра, уже стали предметом уголовного производства. Об этом сообщил мэр Львова Андрей Садовый.

Львовский городской совет одобрил передачу в коммунальную собственность спортивного комплекса «Локомотив», расположенного на улице Федьковича, 30. Город готов выплатить «Укрзализныце» компенсацию за имущество в соответствии с его оценочной стоимостью, которая превышает 36,5 млн грн.

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