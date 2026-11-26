Мэр Львова Андрей Садовый заявил о длительной задержке со стороны Львовской областной военной администрации с согласованием важных для города документов. По его словам, документы по рекультивации Грибовичской свалки ожидают согласования уже 251 день, а по строительству крематория на Голосковском кладбище — 240 дней.

Садовый подчеркнул, что из-за таких задержек Львов рискует лишиться международного финансирования и доверия партнеров.

Садовый подчеркнул, что городские власти написали «десятки писем» и обращались к руководству государства, но «результат — нулевой». Иронично, вместе с депутатами городского совета он обратился в Книгу рекордов Украины, чтобы «зафиксировать рекорд по затягиванию согласования документов»,

«Потому что, кажется, больше обращаться уже не к кому. Это не частные проекты. Это объекты, которые строит община Львова. В частности, в рекультивацию полигона задействованы средства международных партнеров. И пока чиновники месяцами не принимают решений, мы рискуем потерять финансирование и доверие тех, кто помогает Украине», – отметил Андрей Садовый.

Дело в том, что городские власти неоднократно обращались в областную администрацию и к руководству государства, однако это не помогло ускорить рассмотрение документов. В частности, такие обращения имели место 17 сентября и 29 октября. В четверг, 26 ноября, мэр сообщил о новом обращении депутатов к президенту Украины, премьер-министру, Верховной Раде и правоохранительным органам. В нем город просит отреагировать на задержку согласования документов.

«Если кто-то думает, что может бесконечно блокировать важные для города проекты, то сильно ошибается. А рекорд всё-таки стоит зафиксировать», — добавил Андрей Садовый.

Отметим, что проект строительства крематория во Львове на Голосковском кладбище стартовал в январе 2025 года, а строительные работы начались в августе–сентябре прошлого года. Общая стоимость работ по строительству крематория — 170 млн грн. В сентябре 2026 года планировался тестовый запуск крематория.

Работы по рекультивации Грибовицкой свалки начались в 2020 году и проходят в два этапа. Весной 2026 года было выполнено около 90% работ, в частности, на территории сформировали систему защиты полигона и обустроили дренажные слои. Следующим этапом должно стать развитие полноценного рекреационного пространства.



Об этом он сообщил в четверг, 26 ноября.

Какие зарплаты у чиновников Львовской ОГА.

Читай нас в