Специализированная антикоррупционная прокуратура обжалует решение Высшего антикоррупционного суда, который 16 ноября удовлетворил ходатайство защиты и прекратил уголовное производство в отношении бывшего директора ГП «Полиграфкомбинат» и его пособника. Об этом сообщили в пресс-службе САП.

Основанием для закрытия дела суд указал истечение сроков досудебного расследования после уведомления лиц о подозрении, что предусмотрено так называемыми «поправками Лозового» (п. 10 ч. 1 ст. 284 УПК Украины). Поскольку на данный момент оглашена лишь резолютивная часть постановления, мотивы судебного решения пока неизвестны, однако прокурор не согласен с такой позицией и готовит апелляционную жалобу.

В рамках данного производства САП и НАБУ обвиняли бывших должностных лиц в получении неправомерной выгоды в виде авторских прав на элементы дизайна украинских документов (стилизованный трезубец и карта Украины), легализации средств, а также в завладении более чем 20 миллионами евро государственного предприятия путем завышения стоимости поставки голограмм в 4–6 раз.

В прокуратуре напомнили, что в рамках расследования благодаря работе международной следственной группы с участием Украины, Франции и Эстонии государству уже удалось вернуть 4,5 миллиона евро. Из этой суммы 1,15 миллиона евро было конфисковано с арестованных зарубежных счетов обвиняемых, а почти 3,4 миллиона евро перечислила французская компания «Surys» в рамках процессуального соглашения с Национальной финансовой прокуратурой Франции.

Источник: Специализированная антикоррупционная прокуратура.

Ранее ещё один обвиняемый по делу НАБУ и САП о коррупции на государственном предприятии «Полиграфкомбинат «Украина» признал свою вину и согласился компенсировать нанесённый ущерб.

В результате успешной работы совместной международной следственной группы Украины, Франции и Эстонии из-за рубежа возвращено 450 тысяч евро в рамках дела о коррупции на государственном предприятии «Полиграфкомбинат «Украина»». Один из соучастников этой коррупционной схемы полностью признал свою вину и согласился возместить причиненный ущерб.

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