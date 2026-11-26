Прокурор Специализированной антикоррупционной прокуратуры ходатайствует о заключении под стражу генерал-майора СБУ Сергея Дуки, фигурирующего в деле «Карфаген». Также сторона обвинения просит увеличить размер залога для него до 100 млн грн.

Прямая речь судьи: «Прокурор в апелляционной жалобе просит отменить постановление следственного судьи и вынести новое постановление, которым удовлетворить ходатайство детектива в полном объеме и применить к подозреваемому содержание под стражей сроком на 60 дней с определением залога в размере 100 миллионов гривен».

Прокурор считает, что Дука поддерживает служебные связи, что позволяет ему привлекать средства и влиять на других лиц. В этом вопросе он, в частности, сослался на то, что предыдущий залог в размере 65 миллионов гривен за подозреваемого внесли 1466 плательщиков, а также на обстоятельства сбора средств среди сотрудников СБУ и встречи Дуки уже после освобождения.

Кроме того, сторона обвинения считает, что существует риск уничтожения доказательств по делу.

Суд также приступил к заслушиванию позиции адвокатов Дуки, а затем объявил перерыв до 12:00 8 декабря.

Источник: судья на заседании Апелляционной палаты ВАКС 26 ноября.

Генерал СБУ Дука заявил о шести нарушениях со стороны НАБУ во время обыска в его доме.

Неудобная правда силовиков: самые громкие признания генерала СБУ Сергея Дуки после выхода из СИЗО

Читай нас в