Бывшая народная депутатка, майор ВСУ Надежда Савченко вновь прокомментировала конфликт с народной депутаткой Марьяной Безуглой, разгоревшийся из-за событий возле Очеретиного. В интервью «Радио Свобода», опубликованном 26 ноября 2026 года, она объяснила, почему не стала публично спорить с парламентарием, и рассказала о своем обращении в СБУ с просьбой проверить ее деятельность.

Надежда Савченко заявила, что знала об обвинениях Марьяны Безуглой, но не видела смысла на них отвечать. По словам военной, она читала посты и комментарии по поводу этой ситуации, однако решила не вступать в публичную полемику. «Я слышала об этом. Даже читала комментарии, в которых ей объясняли, как это бывает и что ей нужно лучше разбираться в военных вопросах», — рассказала Савченко.

Она пояснила, что не считает Безуглую специалистом в военном деле. По мнению Савченко, пребывание в зоне АТО в качестве представительницы медицинской сферы не означает, что человек обладает достаточным военным опытом. «Медик и военный — это разные вещи. Она не воюет, и даже если она является депутатом и представляет комитет по вопросам национальной безопасности и обороны, это не означает, что она в этом разбирается. Поэтому я не стала вступать в игру и как-то отвечать», — сказала майор ВСУ. В то же время Савченко напомнила, что обращалась в Службу безопасности Украины с просьбой проверить деятельность самой Безуглой.

Из-за чего поссорились Савченко и Безуглая

Публичный конфликт между женщинами обострился в ноябре 2024 года. Тогда Марьяна Безуглая заявила, что Надежда Савченко якобы самовольно приказала украинскому подразделению отступить в районе Очеретиного в Донецкой области. По утверждению депутата, это могло привести к прорыву российских войск и дальнейшему развитию их наступления в направлении Покровска.

Безуглая также призвала СБУ проверить деятельность Савченко в Вооруженных силах Украины. В частности, она обращала внимание на рацию, которой, по ее словам, пользовалась военная, и утверждала, что россияне могут ее прослушивать. Савченко ответила на эти заявления 13 ноября 2024 года. Она обратилась в СБУ и Государственное бюро расследований с просьбой проверить деятельность Безуглой. Среди прочего, военнослужащая подняла вопрос о возможном разглашении государственной тайны и нанесении ущерба обороноспособности Украины.

Таким образом, после взаимных обвинений обе стороны обращались к украинским спецслужбам с просьбой проверить друг друга. В новом интервью Савченко вернулась к этой истории и объяснила, почему не стала продолжать конфликт в публичном пространстве. Об этом известно из интервью Савченко «Радио Свобода».

Бывшая народная депутатка и майор ВСУ Надежда Савченко заявила, что никогда не мечтала о муже, детях или традиционной семье. По её словам, она не испытывает потребности строить жизнь по такому сценарию.

Марьяна Безуглая обвинила фотографа издания «Телеграф» Яна Доброносова в публикации 23 ноября сгенерированного искусственным интеллектом фото Майдана Независимости после возможной атаки БПЛА.

Читай нас в