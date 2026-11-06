СБУ предъявила подозрение руководителю оккупационного СИЗО в Луганске в пытках граждан

Служба безопасности Украины и Луганская областная прокуратура собрали доказательную базу и заочно сообщили о подозрении руководителю оккупационного учреждения исполнения наказаний во временно оккупированном Луганске.

По данным следствия, бывший чиновник местной колонии, который в 2014 году перешел на сторону оккупантов и впоследствии возглавил объект, известный как «СИЗО № 1», организовал массовые пытки задержанных участников движения сопротивления и мирных жителей.

Заключенных содержали в переполненных неотапливаемых камерах без еды, воды и медицинской помощи, подвергали пыткам электрическим током и систематическим избиениям, что приводило к переломам конечностей и тяжелым заболеваниям. Фигуранту инкриминируют жестокое обращение с гражданским населением по части 1 статьи 438 Уголовного кодекса Украины, продолжаются меры по привлечению его к ответственности.

Источник: Служба безопасности Украины.

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