СБУ и более 300 компаний объединили усилия для защиты военных разработок

Служба безопасности Украины и представители более 300 производителей вооружений договорились усилить взаимодействие в целях противодействия вражеским спецслужбам. Сотрудничество будет налажено в рамках программы «Форпост», которая предусматривает защиту предприятий ОПК от агентурного проникновения, инсайдерских и киберугроз.

Программа «Форпост» охватывает три ключевых направления защиты. Прежде всего речь идет о противодействии умышленному инсайдерству, то есть выявлении лиц, которых российские спецслужбы пытаются завербовать или уже используют в своих интересах.

Инициатива также направлена на предотвращение непреднамеренной утечки данных, когда сотрудник неосознанно становится источником информации для врага. В частности, разглашает конфиденциальные сведения в интервью, на отраслевых мероприятиях или в соцсетях.

Отдельное направление взаимодействия касается усиления кибербезопасности оборонных предприятий. Оно предусматривает проведение превентивных мер по защите информационных систем, оповещение об актуальных киберугрозах, а также помощь специалистов СБУ в восстановлении работы после вражеских атак и расследовании подобных инцидентов.

Служба безопасности будет предоставлять предприятиям рекомендации по безопасности и четкие алгоритмы действий на случай выявления угроз. В соответствующих инструкциях учтен передовой опыт СБУ по противодействию разведывательно-подрывной деятельности спецслужб РФ.

Представители оборонных предприятий поддержали инициативу Службы и выразили готовность присоединиться к программе. Создание прямого канала связи с профильными подразделениями СБУ позволит производителям оперативно получать профессиональную помощь в случае выявления угроз безопасности.

Источник: СБУ

В рядах ВСУ разоблачили российского агента, сменившего 77 телефонных номеров.

На основании доказательной базы контрразведки и следователей Службы безопасности 15 лет лишения свободы с конфискацией имущества получила агентка российской военной разведки, которую СБУ разоблачила в октябре 2024 года в Харькове.

Напомним, что в Винницкой области разоблачили и задержали агентку ФСБ, которая корректировала атаки России по энергетическим объектам. Женщина собирала информацию о генерирующих объектах и передавала координаты врагу.

Ранее СБУ и Нацполиция сорвали очередную попытку российских спецслужб дестабилизировать ситуацию в Киеве. На этот раз в центре столицы задержали агента ФСБ, который готовил поджог здания Института национальной памяти Украины.

Российский агент, действовавший в Кировоградской области, получил 15 лет лишения свободы с конфискацией имущества. Злоумышленник по заказу РФ пытался установить GPS-трекер на спецавтомобиль, сопровождающий колонны Вооружённых Сил Украины.

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