Служба безопасности Украины совместно с Национальной полицией задержала в Винницкой области 23-летнего безработного жителя Могилева-Подольского с богатым криминальным прошлым, которого подозревают в совершении 22 ноября в Харькове заказного убийства майора Вооруженных сил Украины.

По данным следствия, преступление совершено по заказу российских спецслужб, которые завербовали подозреваемого осенью 2026 года через Telegram-каналы и обещали ему 15 тыс. долларов вознаграждения, но денег он не получил.

Погибший офицер ВСУ находился в Харькове в служебной командировке и скончался от огнестрельных ранений на территории жилого квартала. Задержанному, который ранее неоднократно привлекался к ответственности за имущественные преступления и незадолго до вербовки освободился из мест лишения свободы, сообщили о подозрении в умышленном убийстве, совершенном из корыстных побуждений, по заказу и по предварительному сговору группой лиц, что предусматривает пожизненное заключение с конфискацией имущества.

Источник: пресс-служба СБУ.

Контрразведка Службы безопасности задержала ещё одну российскую агентку в Харькове. Ею оказалась местная ИТ-специалистка, которая по заказу ФСБ отравила военнослужащего ВСУ и изготавливала самодельные взрывные устройства (СВУ) для совершения терактов.

В Киеве правоохранители задержали 19-летнюю местную жительницу по подозрению в умышленном убийстве 32-летнего иностранца, который ранее проходил военную службу по контракту в Вооруженных силах Украины. По данным следствия, девушка действовала по заказу российских спецслужб и во время встречи подмешала мужчине яд в алкоголь.

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