Шабунин раскритиковал законопроект о полномочиях прокуратуры

Председатель правления Центра по противодействию коррупции Виталий Шабунин заявил, что один из законопроектов, касающихся полномочий прокуратуры, может создать риски для журналистов и бизнеса. По его мнению, прокуроры могут получить возможность запрашивать документы и объяснения без возбуждения уголовного дела и решения суда. В то же время в официальной аннотации к законопроекту №16026 указана иная цель документа — изменения, касающиеся представительства интересов государства в суде.

О возможных рисках для СМИ и предпринимателей Шабунин написал в Facebook. Он раскритиковал законодательные изменения, которые, по его оценке, могут вернуть прокуратуре инструменты так называемого общего надзора. «Депутаты Зеленского хотят вернуть прокуратуру времен Януковича и Пшонки: комитет Рады поддержал восстановление общего надзора», — заявил глава ЦПК.

По словам Шабунина, прокуроры могут получить возможность обращаться в редакции и компании с требованиями предоставить документы и объяснения. Для этого, как утверждает он, не понадобится открывать уголовное производство или получать разрешение следственного судьи.

Как, по версии Шабунина, это может повлиять на журналистов

Председатель ЦПК привел пример работы журналистов-расследователей. Если редакция опубликует материал о состоянии депутата, прокурора или сотрудника СБУ, это может стать поводом для требования предоставить документы, договоры или внутреннюю переписку. Основанием для такого вмешательства, по его словам, может стать использование в журналистском материале информации из открытых источников.

Шабунин также объяснил, как, по его мнению, подобные полномочия могут повлиять на бизнес. Например, прокурор может заинтересоваться обычным договором между компаниями, если решит, что он якобы угрожает фундаментальным национальным интересам. «Повод найдется: жалоба конкурента или пост в анонимном Telegram-канале. Этого достаточно», — написал он.

По словам Шабунина, после этого прокурор может потребовать документы и объяснения, а на их предоставление будет отведено пять дней. Он утверждает, что отказ выполнить такое требование повлечет за собой ответственность, а обжаловать его будет сложно, поскольку уголовного производства еще не будет. Именно такой механизм Шабунин называет возвращением общего надзора прокуратуры. Он напомнил, что Украина отказалась от этой функции в 2016 году.

Что известно о законопроекте №16026

Согласно официальной информации Верховной Рады, законопроект №16026 был зарегистрирован 4 сентября 2026 года. Его название — «О внесении изменений в Закон Украины “О прокуратуре” относительно приведения в соответствие с Конституцией Украины функций прокуратуры в части осуществления представительства интересов государства в суде».

12 ноября Комитет Верховной Рады по вопросам правоохранительной деятельности рекомендовал парламенту принять этот документ в первом чтении и в целом. При этом в описании законопроекта указано, что он касается именно представительства интересов государства в суде. Отдельно комитет рассматривал альтернативный законопроект №16026-1. Его рекомендовали отклонить.

Поэтому утверждение о том, что именно законопроект №16026 предоставляет прокурорам право без судебного разрешения запрашивать документы у СМИ и бизнеса, требует дополнительной проверки по тексту документа. Официальное название и описание законопроекта этого не подтверждают.

Что происходит с реформой прокуратуры

Отдельно Шабунин критиковал законопроект №16144, касающийся изменений в органах прокуратуры, отбора руководителей и работы органов прокурорского самоуправления. 11 ноября Верховная Рада поддержала его в первом чтении. Документ предусматривает изменения в правилах оценки прокуроров, отбора на административные должности и дисциплинарных процедурах.

Шабунин считает, что предложенная модель не обеспечивает надлежащего обновления прокуратуры. В частности, он критикует то, что кадровые решения, по его мнению, будут оставаться под влиянием самой прокурорской системы.

Таким образом, замечания председателя ЦПК касаются сразу нескольких законодательных инициатив, касающихся прокуратуры. В то же время законопроекты №16026 и №16144 имеют разный предмет регулирования, поэтому их положения и возможные последствия следует рассматривать отдельно. Об этом сообщил председатель правления ЦПК Виталий Шабунин.

Председатель Центра противодействия коррупции Виталий Шабунин заявил о фиксации попыток затянуть судебный процесс по избранию мер пресечения фигурантам дела «Карфаген», чтобы дать подозреваемым возможность сбежать.

Народный депутат Даниил Гетманцев заявил, что Центр противодействия коррупции (ЦПК), возглавляемый Виталием Шабуниным, с начала полномасштабного вторжения недоплатил в бюджет 22,6 млн грн налогов.

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