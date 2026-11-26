Прокуроры Одесской областной прокуратуры сообщили о предъявлении подозрения 45-летнему жителю Одессы по факту покушения на мошенничество в особо крупных размерах, а также подделки и использования заведомо поддельных официальных документов.

По данным следствия, в ноябре 2022 года мужчина узнал, что владелец квартиры-студии в элитном жилом комплексе на Французском бульваре — гражданин Израиля — уехал за границу с началом полномасштабного вторжения, а его жилье рыночной стоимостью более 5,4 млн грн остаётся закрытым.

Для реализации схемы были изготовлены поддельные паспорт гражданина Украины и карточка налогоплательщика на имя владельца недвижимости с вклеенной фотографией подозреваемого, на основании которых не подозревающая о преступном умысле частная нотариус заверила доверенность на распоряжение жильем другому лицу. Довести замысел до конца мужчина не успел из-за истечения срока действия документов, а в настоящее время он находится под домашним арестом, незаконное право собственности аннулировано, квартира возвращена законному владельцу, и правоохранители устанавливают других лиц, причастных к этой схеме.

Источник: Одесская областная прокуратура.

Ранее Национальная полиция разоблачила семерых подозреваемых, которые, по версии следствия, завоевывали доверие одиноких пожилых людей, чтобы завладеть их недвижимостью, а также присвоили более 2 млн грн государственной компенсации на приобретение жилья для военнослужащих.

В Тернополе мошенник представился полицейским и выманил у пенсионерки более 30 тысяч гривен.

Ранее в Закарпатье двух участников преступной группировки, которая вымогала у предпринимателей и местных жителей миллионы гривен и долларов за вымышленные долги и возможность вести бизнес, приговорили к длительному тюремному заключению. Соорганизатор получил 8 лет и 6 месяцев лишения свободы, а один из исполнителей — 7 лет и 6 месяцев.

Ранее в Ивано-Франковской области разоблачили троих молодых жителей Коломыйского района, которые, по данным следствия, похитили почти 645 тысяч гривен с банковских счетов 16 украинцев. Среди подозреваемых — несовершеннолетний, а среди потерпевших — трое военнослужащих.

Читай нас в