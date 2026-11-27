Период распродаж перед «черной пятницей» традиционно сопровождается ростом активности интернет-мошенников. Злоумышленники используют обещания крупных скидок, чтобы выманивать у граждан деньги и платежные данные.

Мошенники создают поддельные сайты интернет-магазинов, размещают фальшивые объявления с подозрительно низкими ценами и массово рассылают фишинговые ссылки.

Покупатели рискуют потерять не только деньги за несуществующий товар, но и доступ к своим банковским счетам.

В МВД призывают быть особенно внимательными во время онлайн-шоппинга и соблюдать правила безопасности:

не переходить по сомнительным ссылкам;

тщательно проверять адрес сайта перед совершением оплаты;

не вводить реквизиты банковских карт на непроверенных платформах.

Правоохранители подчеркивают: подозрительно низкая цена и обещания чрезмерных скидок могут быть признаками мошенничества.

Об этом предупреждают в Министерстве внутренних дел Украины.

Ранее в Киеве разоблачили 24-летнего жителя Сумской области, причастного к мошеннической схеме, в результате которой два предприятия потеряли 6,2 млн грн. Злоумышленники рассылали поддельные электронные письма якобы от Государственной налоговой службы с вредоносным программным обеспечением.

Ранее в Закарпатье двух участников преступной группировки, которая вымогала у предпринимателей и местных жителей миллионы гривен и доллары за вымышленные долги и возможность вести бизнес, приговорили к длительному лишению свободы. Соорганизатор получил 8 лет и 6 месяцев лишения свободы, а один из исполнителей — 7 лет и 6 месяцев.

Ранее в Ивано-Франковской области разоблачили троих молодых жителей Коломыйского района, которые, по данным следствия, похитили почти 645 тысяч гривен с банковских счетов 16 украинцев. Среди подозреваемых — несовершеннолетний, а среди потерпевших — трое военнослужащих.

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