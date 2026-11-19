Полиция Киевской области продолжает расследовать обстоятельства конфликта и возможные хулиганские действия вблизи места временной дислокации подразделения Национальной гвардии в Бучанском районе. В отношении шестерых фигурантов дела уже избраны меры пресечения.

Напомним, на прошлой неделе семерым лицам было предъявлено подозрение: шестерым — по ч. 2 ст. 296, еще одному — по ч. 2 ст. 342 Уголовного кодекса Украины.

Ранее правоохранители задержали гражданку, которая, по данным следствия, подстрекала местных жителей к противоправным действиям, двух ее сообщников, а также еще шестерых человек.

В настоящее время совместно с СБУ в рамках процессуальных мер в общей сложности сообщено о подозрениях 16 лицам.

В суде шестерым фигурантам избраны меры пресечения: четырем — в виде домашнего ареста, еще двум — личное обязательство.

Правоохранители продолжают работу по установлению участников и всех обстоятельств происшествия.

Источник: Национальная полиция Украины

Суд поместил под стражу одного из участников беспорядков в Петропавловской Борщаговке.

Национальная гвардия Украины завершила служебное расследование событий в Петропавловской Борщаговке, где 2 ноября произошли столкновения возле здания, использовавшегося для размещения военных.

Правоохранители задержали 13 человек, причастных к столкновениям в Петропавловской Борщаговке, которые произошли 2 ноября вблизи места дислокации Национальной гвардии.

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