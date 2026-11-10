Школы Бучанской общины перешли на 35-минутные уроки из-за отключения электричества
С 9 ноября школы Бучанской общины Киевской области перешли на адаптивное расписание занятий. Теперь уроки будут длиться 35 минут.
Такие изменения ввели из-за длительных отключений электроэнергии, понижения температуры воздуха и сокращения светового дня. В горсовете пояснили, что решение приняли с учетом рекомендаций Министерства образования и науки Украины, чтобы обеспечить безопасные условия для учеников во время обучения.
В общине отметили, что планируют и в дальнейшем сохранять очный формат обучения. Сокращение уроков должно помочь адаптировать учебный процесс к нехватке электроэнергии и организовать расписание так, чтобы дети заканчивали занятия до наступления сумерек.
В то же время родителей школьников просят с пониманием отнестись к изменениям в расписании и заранее скорректировать время и маршруты сопровождения детей в учебные заведения и домой.
В Бучанском городском совете подчеркнули, что введенные изменения направлены прежде всего на обеспечение безопасности учащихся и возможность продолжать очное обучение в условиях энергетических ограничений.
Об этом сообщили в Бучанском городском совете, информацию передает Судебно-юридическая газета.
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