Школы Бучанской общины перешли на 35-минутные уроки из-за отключения электричества

С 9 ноября школы Бучанской общины Киевской области перешли на адаптивное расписание занятий. Теперь уроки будут длиться 35 минут.

Такие изменения ввели из-за длительных отключений электроэнергии, понижения температуры воздуха и сокращения светового дня. В горсовете пояснили, что решение приняли с учетом рекомендаций Министерства образования и науки Украины, чтобы обеспечить безопасные условия для учеников во время обучения.

В общине отметили, что планируют и в дальнейшем сохранять очный формат обучения. Сокращение уроков должно помочь адаптировать учебный процесс к нехватке электроэнергии и организовать расписание так, чтобы дети заканчивали занятия до наступления сумерек.

В то же время родителей школьников просят с пониманием отнестись к изменениям в расписании и заранее скорректировать время и маршруты сопровождения детей в учебные заведения и домой.

В Бучанском городском совете подчеркнули, что введенные изменения направлены прежде всего на обеспечение безопасности учащихся и возможность продолжать очное обучение в условиях энергетических ограничений.

Об этом сообщили в Бучанском городском совете, информацию передает Судебно-юридическая газета.

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