Шмыгаль назвал два региона с особенно сложной ситуацией в энергетике

Особенно сложной остается ситуация с электроснабжением в Киеве и Днепре, где восстановительные работы ведутся круглосуточно. Об этом сообщил первый вице-премьер-министр — министр энергетики Денис Шмыгаль.

По его словам, для оказания помощи сформированы дополнительные бригады энергетиков и укрепляется устойчивость общин за счет запуска распределенной генерации, однако на сроки ремонтов влияет изменение тактики вражеских атак с массовым применением дронов с турбореактивными двигателями, MESH-сетями и искусственным интеллектом.

В ходе заседания Штаба также была скоординирована работа контактных центров для оперативной обработки жалоб граждан и оперативного взаимодействия между властями, ГСЧС и энергетиками.

Источник: Шмыгаль в Telegram.

Напомним, что первый вице-премьер-министр — министр энергетики Денис Шмыгаль сообщил, что в течение 7 ноября российские войска 18 раз атаковали энергетические объекты Украины.

9 ноября в трех областях Украины ввели аварийные отключения электроэнергии.

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что во время массированной атаки российские террористы нанесли удары по подстанциям, соединяющим Ровенскую и Хмельницкую АЭС с Киевом и центральными регионами Украины.

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