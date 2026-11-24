Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига назвал абсурдным назначение российского чиновника, в отношении которого введены санкции, на должность заместителя генерального директора Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ). Речь идет о россиянине, причастном к попыткам легализации оккупации Запорожской атомной электростанции.

«Этот человек непосредственно участвовал в попытках легализовать первую в истории военную оккупацию крупнейшей атомной электростанции Европы – Запорожской АЭС. Соучастник одного из крупнейших актов хищения и тяжчайших преступлений против ядерной безопасности теперь станет частью руководства МАГАТЭ», — подчеркнул Андрей Сибига.

Министр раскритиковал кадровое решение агентства, отметив, что слабость и отсутствие принципов не соответствуют потребностям международного сообщества в условиях кризиса. Он подчеркнул важность соблюдения целей и принципов Устава ООН.

«Я поручил нашим дипломатам официально донести нашу позицию путем демарша и направления ноты протеста», – добавил Сибига.

В МАГАТЭ сообщили о назначении российского чиновника Алексея Ферапонтова на должность руководителя направления ядерной энергетики.

В 2023 году Украина ввела санкции против Алексея Ферапонтова за содействие полномасштабному вторжению России, в частности оккупации Запорожской атомной электростанции.

Об этом глава украинского внешнеполитического ведомства написал в соцсети X.

Генеральный директор Международного агентства по атомной энергии Рафаэль Гросси назначил российского чиновника Алексея Ферапонтова своим заместителем и руководителем Департамента ядерной энергетики. Решение было принято несмотря на возражения Украины, ряда западных стран и призывы международных организаций.

Ранее Минэнерго осудило планы МАГАТЭ назначить на руководящую должность россиянина, находящегося под санкциями.

Министерство иностранных дел Украины выступило против возможного назначения россиянина Алексея Ферапонтова заместителем генерального директора Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ). Украинская сторона считает такое кадровое решение неприемлемым из-за причастности этого чиновника к действиям российских государственных структур, направленным на легитимизацию оккупации Запорожской АЭС.

Напомним, генеральный директор российской госкорпорации «Росатом» Алексей Лихачёв и генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси обсудили безопасность Запорожской атомной электростанции в Вене, Австрия. Встреча состоялась в рамках Генеральной конференции МАГАТЭ.

Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ) направит миссии на 19 электрических подстанций, критически важных для работы украинских атомных электростанций.

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