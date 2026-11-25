25 ноября министр иностранных дел Украины Андрей Сибига приветствовал решение Европейского Союза ввести санкции против 15 российских субъектов, связанных с военно-промышленным комплексом РФ.

«Ущерб способности России производить оружие — это именно тот шаг, который необходим для ослабления агрессора. Мы ценим решимость ЕС в этом вопросе», — написал он в Х.

Сибига призвал других партнеров последовать примеру ЕС и расширить ограничения на доступ России к иностранным технологиям и критически важным компонентам.

Как сообщалось, Совет Европейского Союза в среду принял решение добавить 15 российских субъектов в перечень тех, на которых распространяются усиленные экспортные ограничения в отношении товаров двойного назначения и передовых технологий, сообщается на официальном сайте Совета ЕС и Европейского совета.

Об этом Сибига сообщил на своей странице в Х.

В новый санкционный список Евросоюза, принятый 16 ноября, включили крупнейшие российские нефтеперерабатывающие предприятия, в частности Московский, Омский, Саратовский, Хабаровский и Ильский НПЗ, а также ряд других компаний нефтяной отрасли.

После вступления в силу 21-го пакета санкций Европейского Союза российский финансовый сектор столкнулся с первыми последствиями.

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