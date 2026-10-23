Сибига сравнил борьбу украинцев со стремлениями участников Венгерской революции 1956 года

Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига заявил, что ценности и стремления участников Венгерской революции 1956 года близки современным украинцам, борющимся за свободу и независимость в противостоянии российской агрессии.

Андрей Сибига напомнил, что в 1956 году Москва направила танки, чтобы подавить стремление венгров к свободе, убивать участников протестов и преследовать венгерский народ.

В то же время, по словам министра, несмотря на репрессии и длительное угнетающее правление, венгры выстояли и в конце концов вернули себе свободу.

«С 1956 года мужество и героизм венгров стали мощным символом сопротивления для поколений европейцев и продолжают вдохновлять нас сегодня. Ценности и стремления Венгерской революции 1956 года глубоко резонируют с современными украинцами, которые защищают свою свободу и независимость от российской агрессии», — заявил глава МИД Украины.

Сибига также подчеркнул важность памяти о жертвах участников Венгерской революции. По его словам, их подвиг служит напоминанием о цене свободы и необходимости европейского единства перед лицом российской агрессии.

Министр подчеркнул, что опыт борьбы венгров за независимость и сегодня остается символом мужества и сопротивления для европейских народов.

Об этом говорится в заявлении главы украинского МИД по случаю 70-й годовщины начала Венгерской революции.

Ежегодно 23 октября в Венгрии отмечают национальный праздник, посвященный началу революции 1956 года и провозглашению Венгерской Республики в 1989 году. Эта дата напоминает о попытке венгров освободиться от советского влияния, борьбе за политические права и переходе страны к демократической системе. Праздник сопровождается официальными церемониями, возложением цветов и памятными мероприятиями.

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