Сибига заявил о необходимости определения новой роли Европы в мирном урегулировании

Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига в ходе переговоров в Лондоне отметил важность определения новой, более активной роли Европейского Союза в мирных усилиях и подчеркнул необходимость сохранения трансатлантического единства.

По словам главы МИД, Украина подтверждает готовность к перемирию, в частности в сфере энергетической безопасности, и активно обсуждает этот вопрос с международными партнерами, от которых получает полную поддержку. Кроме того, украинская сторона выражает заинтересованность в возобновлении трехстороннего переговорного формата с участием Соединённых Штатов для поддержания динамики мирного процесса.

Источник: Министерство иностранных дел Украины.

Украина готова к взаимному энергетическому перемирию с Россией, однако предложенные условия могут ограничить возможности Киева наносить удары по российской энергетической инфраструктуре, не обеспечив надлежащей защиты украинских электростанций. О таких рисках предупреждают аналитики Института изучения войны (ISW).

Президент Украины Владимир Зеленский провел беседу с канцлером Германии Фридрихом Мерцем. Стороны обсудили российские удары по украинской энергетической инфраструктуре, перспективы энергетического перемирия и подготовку встречи «коалиции желающих».

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