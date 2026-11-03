Сибига заявил о российском следе в провокации в Петропавловской Борщаговке

Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига заявил, что Россия причастна к раздуванию провокации в Петропавловской Борщаговке. По его словам, таким образом Кремль пытается спровоцировать раскол в украинском обществе по трем ключевым направлениям.

«Задача врага заключается в том, чтобы раздуть существующие проблемы. Типичная тактика. Эти проблемы нужно решать — это наша внутренняя задача, и её никто не снимает. Но нет никаких сомнений, что за раздуванием этой провокации стоит именно враг», — отметил министр.

Сибига подчеркнул, что Россия, не добиваясь успехов на поле боя и неся рекордные потери, сосредоточилась на дестабилизации украинского тыла. «И это касается не только Украины. Провокации в Украине синхронизированы с провокациями в Европе и Северной Америке. Мы видим, что Россия усиливает попытки дестабилизировать общества всех стран евроатлантического пространства», — сказал он.

По словам министра, для этого Кремль привлекает бывших политиков, беглецов, аффилированных с Россией деятелей и пропагандистов, которые продвигают пророссийские нарративы и идеи капитуляции Украины.

«По данным разведки, Россия пытается добиться раскола по трем ключевым линиям: между Европой и США, между государствами-членами ЕС и НАТО и внутри демократических обществ. На это Россия планирует выделить огромные ресурсы уже в этом и следующем году. Поэтому наш совместный ответ должен быть противоположным: единство между Европой и Америкой, внутри ЕС и НАТО, а также внутри наших стран», — подчеркнул глава МИД.

Сибига добавил, что Украина постоянно координирует действия с партнерами, которые понимают природу российских провокаций. По его словам, попытки Кремля дестабилизировать ситуацию дают обратный результат – укрепляют поддержку Украины, единство и стойкость партнеров.

«Работаем над скоординированным противодействием попыткам Москвы расшатать международную коалицию в поддержку нашего государства. На этом фоне критически важно не утратить единство внутри нашей страны. Не дать мерзавцам — ни российским, ни внутренним — использовать естественную для пятого года полномасштабной войны усталость людей, чтобы посеять раздор. Украина уже много раз доказывала, что способна срывать такие сценарии Москвы. Убежден, что нам по силам сорвать и этот», – подытожил Сибига.

Об этом сообщается со ссылкой на его пост в Facebook.

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