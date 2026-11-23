Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига 23 ноября заявил, что общеевропейский запрет на въезд в Евросоюз для российских военных должен вступить в силу немедленно и без дальнейших задержек, отметив, что это должно было произойти ещё вчера.

Так глава украинского внешнеполитического ведомства отреагировал на представление Еврокомиссией нового пакета санкций против России и правил введения соответствующего запрета, подчеркнув, что туристические поездки в Европу лиц, причастных к войне против Украины, представляют прямую угрозу европейской безопасности.

Кроме того, новый санкционный пакет предусматривает запрет на въезд в ЕС спортивным командам под российским флагом. Сибига поблагодарил Эстонию, Норвегию и Чехию за аналогичные меры в отношении таких спортсменов, отметил пример Финляндии, которая закрыла границы для несущественных поездок, туризма и транзита россиян в Шенгенскую зону, и призвал другие европейские государства последовать этим ограничениям для защиты от легитимизации российской агрессии.

Об этом Сибига написал в своём аккаунте в Х.

Европейская комиссия вновь предлагает запретить въезд в Евросоюз гражданам России, принимавшим участие в боевых действиях. Об этой инициативе сообщила президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен во время презентации проекта 22-го пакета санкций.

Премьер-министр Эстонии Кристен Михал поддержал предложенный Еврокомиссией запрет на выдачу виз бывшим участникам войны России против Украины. Михал назвал эту инициативу важным шагом, прокомментировав её в соцсети X короткой фразой: «Оставайтесь дома. Ждите суда».

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