Россия должна предоставить прозрачные эпидемиологические данные о возможных случаях легочной чумы и сотрудничать с международными механизмами.

Глава украинского МИД напомнил о длительной истории сокрытия Россией важной информации, в частности об опасных инцидентах и масштабных катастрофах.

Среди таких случаев Сибига назвал утечку возбудителя сибирской язвы в Свердловске (Екатеринбурге) в 1979 году, Чернобыльскую катастрофу 1986 года и реальные масштабы распространения COVID-19 в 2020–2022 годах.

«Каждый раз последствия были катастрофическими. Существуют достоверные доказательства того, что Россия применяла химическое оружие в Украине. Она также угрожает применением ядерного оружия в своей геноцидной войне. Мир не должен ждать очередной катастрофы, прежде чем задавать вопросы», — отметил Андрей Сибига.

По словам министра, Россия обязана обнародовать все факты о возможных случаях легочной чумы и предоставить международному сообществу необходимые данные.

«Россия обязана обнародовать все факты по этому случаю, предоставить прозрачные эпидемиологические данные и сотрудничать с международными механизмами», – подчеркнул Сибига.

Он также подчеркнул, что в случаях, связанных с опасными патогенами, секретность представляет угрозу для всех. Именно поэтому, по словам главы украинского МИД, необходимы открытость, прозрачность и международное сотрудничество.

Об этом заявил министр иностранных дел Украины Андрей Сибига в социальной сети X.

Россия проинформировала Всемирную организацию здравоохранения об отсутствии зарегистрированных случаев вспышки чумы в Иркутской области.

В Иркутской области России после смерти 28-летней женщины, которую связывают с противочумным институтом, госпитализировали 189 человек. Всего власти установили 197 человек, которые могли контактировать с умершей.

Президент США Дональд Трамп заявил, что Соединённые Штаты готовы помочь России на фоне сообщений о подозрительном случае легочной чумы в Иркутске.

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