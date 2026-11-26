Украина не планирует переносить боевые действия с Россией на территорию Ливии или какой-либо другой страны. Об этом 26 ноября заявил министр иностранных дел Андрей Сибига в ходе беседы с главой МИД Ливии Ат-Тахером Аль-Бауром. Украинский министр подчеркнул, что действия Киева были направлены исключительно против российских военных объектов, которые помогают Москве вести войну против Украины.

Андрей Сибига провел телефонный разговор со своим ливийским коллегой Ат-Тахером Аль-Бауром. В ходе беседы он подтвердил, что Украина уважает суверенитет и территориальную целостность Ливии и не намерена втягивать эту страну в войну.

По словам главы украинского МИД, никакие действия Украины не были направлены против Ливии или ее народа. Киев атаковал исключительно российские военные объекты, которые непосредственно обеспечивают российскую агрессию против Украины. «Я объяснил своему коллеге, что никакие действия Украины никогда не были направлены против Ливии или ливийского народа. Они касались исключительно российских военных объектов, которые непосредственно обеспечивают ведение Россией войны против Украины», — сообщил Сибига.

В то же время министр выразил сожаление по поводу непреднамеренных последствий этих событий и передал соболезнования ливийскому народу. Он отдельно подчеркнул, что Украина не собирается расширять войну за пределы противостояния с Россией. «Мы не намерены переносить войну, которую Россия ведет против Украины, на территорию Ливии или любой другой страны», — подчеркнул глава МИД.

Украина готова развивать сотрудничество с Ливией

В ходе беседы Сибига также упомянул об отношениях между двумя странами. По его словам, Украину и Ливию связывают давние дружеские узы. В частности, украинские медики помогали ливийцам в сложные периоды истории страны и оказывали им необходимую медицинскую помощь.

Отдельно министр обратил внимание на сотрудничество в продовольственной сфере. Украина продолжает поставлять в Ливию зерно и другие продукты питания, внося вклад в продовольственную безопасность страны. «Сегодня Украина остается надежным партнером и вносит важный вклад в продовольственную безопасность Ливии, поставляя зерно и другие продукты питания», — отметил Сибига.

Киев заинтересован в дальнейшем развитии отношений с Ливией. Речь идет не только о медицине и поставках продовольствия, но и об экономике, торговле и политических контактах. Сибига положительно оценил возможность прямого диалога с ливийским коллегой и поблагодарил его за открытый разговор. По словам министра, Украина готова и в дальнейшем поддерживать связь с Ливией и углублять сотрудничество. Об этом известно из заявления главы МИД Андрея Сибиги.

Украина продемонстрировала новый уровень разведывательных, логистических и боевых возможностей, официально признав ответственность за успешную атаку на российские суда у побережья Ливии.

Власти Ливии обвинили Украину в организации теракта против российских кораблей в Бенгази.

Президент Владимир Зеленский в вечернем обращении в понедельник, 23 ноября, подтвердил успешную украинскую операцию у берегов Ливии против двух российских судов, подчеркнув, что морские операции Украины будут продолжаться и в дальнейшем.

Напомним, 22 ноября российский корвет «Меркурий» затонул после поражения дронами в порту Бенгази.

Также в Ливии 22 ноября морскими дронами было поражено подпадающее под санкции грузовое судно снабжения ASCALON, которое следовало из Калининграда в порт Бенгази, вероятно, с военным оборудованием и техникой для «Африканского корпуса» РФ.

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