Сибига пригласил главу МИД Южной Кореи в Украину после дипломатического скандала

10 ноября в Париже министр иностранных дел Украины Андрей Сибига встретился с главой МИД Республики Корея Чо Хёном. В ходе переговоров украинский министр пригласил своего корейского коллегу посетить Украину.

Глава МИД проинформировал своего коллегу о мирных усилиях и предложениях по деэскалации. «Провели содержательную беседу о путях завершения войны. Я высоко ценю содержательные мысли министра Чо, основанные на собственном историческом опыте Республики Корея», — сказал он.

«Подтвердил готовность Украины развивать динамичное и прагматичное партнерство с Республикой Корея, основанное на взаимных интересах и общем понимании угроз безопасности, связанных с вовлечением КНДР в российскую агрессию», — отметил Андрей Сибига.

Глава МИД выразил благодарность Республике Корея за поддержку суверенитета и территориальной целостности Украины и приветствовал активное участие корейского бизнеса в восстановлении Украины.

«Убежден, что впереди — новые шаги на пути к полной нормализации наших двусторонних отношений. Именно этого результата мы стремимся достичь. Поблагодарил министра Чо за наш регулярный и конструктивный диалог и вновь пригласил его посетить Украину», – подчеркнул министр.

Напомним, Южная Корея выведет из Украины еще часть сотрудников своего посольства. В Сеуле объяснили это отсутствием конструктивного ответа Киева на спор относительно передачи двух пленных северокорейских военных, а также постоянной угрозой российских ударов по украинской территории.

До этого послу Южной Кореи в Украине Пак Кичану приказали вернуться на родину. Соответствующее решение приняло южнокорейское Министерство иностранных дел.

Украина готова вернуться к конструктивному диалогу с Южной Кореей после решения Сеула отозвать своего посла из Киева. В Министерстве иностранных дел подчеркнули, что дипломатические отношения важнее эмоциональных реакций, поэтому Украина остается открытой для дальнейших контактов.

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