Силы обороны нанесли удар по станции РЭБ, пунктам управления и складу оккупантов

Подразделения Сил обороны Украины в течение 21 октября и в ночь на 22 октября нанесли успешные удары по нескольким важным военным объектам российских оккупантов. Об этом сообщает Генеральный штаб Вооруженных сил Украины.

В Брянской области РФ в районе населенного пункта Гулевка была поражена станция радиоэлектронной борьбы, что расширяет возможности эффективного применения украинских беспилотных систем. Кроме того, в Запорожской области был поражён командно-наблюдательный пункт оккупантов в районе Вишневого и пункт управления БПЛА в районе Ланкового, а в Луганской области возле Золотаровки уничтожен склад материально-технических средств противника.

Источник: Генеральный штаб ВСУ.

Украинские военные обнаружили и поразили российский зенитный ракетный комплекс «Бук-М1», который оккупанты использовали для противодействия украинской авиации.

Подразделения Сил обороны Украины поразили 408 000 российских беспилотников с начала 2026 года. Все поражения зафиксированы на видео в боевой системе DELTA и верифицированы кластером оборонных инноваций Brave1.

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