29 ноября стало известно, что Командование Сил территориальной обороны ВСУ активизировало работу с семьями погибших, пленных и пропавших без вести военнослужащих. К рассмотрению более 100 вопросов, собранных общественной организацией «Женщины ТРО», привлекли представителей всех 25 бригад. Организация объединяет и представляет интересы более двух тысяч семей.

В Киеве состоялась очередная встреча представителей командования с семьями военнослужащих. Это уже не первая такая беседа. Как и предыдущие встречи, она прошла в формате открытого диалога: родные погибших, пленных и пропавших без вести воинов могли рассказать о проблемах, задать вопросы и получить ответы от ответственных специалистов.

На этот раз к беседе привлекли представителей сразу нескольких направлений. Среди них — специалисты Управления персонала, юридических и финансовых подразделений Командования Сил ТрО, офицеры гражданско-военного сотрудничества региональных управлений и всех бригад территориальной обороны.

Такой состав участников должен помочь быстрее разбираться с обращениями семей. Ведь часть вопросов требует участия не одной службы, а сразу нескольких специалистов.

Заместитель начальника штаба Командования Сил ТрО ВСУ полковник Дмитрий Бородавко пояснил, что главная задача военных — не оставлять семьи один на один с трудностями и помогать им находить ответы. «Вопросы, с которыми обращаются семьи, часто требуют привлечения нескольких служб и специалистов. Наша задача — обеспечить надлежащее сопровождение каждого такого обращения, дать необходимые разъяснения и помочь сориентироваться в дальнейших действиях», — отметил он.

Более 100 вопросов от семей военных

Запросы для встречи собрала общественная организация «Женщины ТРО», которая представляет более двух тысяч семей погибших, пленных и пропавших без вести военнослужащих. Всего в ходе подготовки к беседе было сформировано более 100 вопросов, которые беспокоят семьи. Соучредительница организации Марина Богуш рассказала, что региональные координаторши собрали самые актуальные обращения от семей. Во время встречи они получили ответы от представителей командования и профильных подразделений.

По её словам, такие беседы помогают семьям лучше понимать, к кому обращаться и как действовать в различных ситуациях. Важно и то, что люди могут лично озвучить проблемы и услышать позицию тех, кто отвечает за их решение. «Такой диалог помогает лучше понимать механизмы взаимодействия, видеть пути решения проблем и, самое главное, чувствовать, что семьи не остаются один на один со своими вопросами», — подчеркнула Богуш.

Во встрече также принял участие представитель Координационного штаба по вопросам обращения с военнопленными Олег Слободяник. Он обратил внимание, что такие мероприятия важны не только для самих семей, но и для учреждений, которые работают с их обращениями. «Такие встречи дают не только возможность общения и озвучивания этих проблем, но и поиска решений этих проблем совместно с семьями. Таким образом, нам удается обеспечить качественную обратную связь», — отметил Слободяник.

Поддержка семей — один из приоритетов Сил ТрО

В Командовании Сил территориальной обороны подчеркивают, что встречи с родными военных не должны быть формальностью. Все семьи погибших, пленных и пропавших без вести защитников должны чувствовать, что их поддерживают побратимы и воинские части. Именно поэтому в Силах ТрО это направление работы определили как одно из приоритетных. Привлечение представителей всех 25 бригад и специалистов различных подразделений должно помочь не только собирать обращения, но и сопровождать их до решения.

В командовании также подчеркивают важность постоянного диалога с семьями. Ведь за каждым обращением стоят конкретные люди, которые нуждаются в понятной информации, помощи и поддержке. Об этом сообщили в Силах территориальной обороны ВСУ на официальной странице в Facebook.

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