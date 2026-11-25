Антикоррупционные органы проверяют образ жизни, предположительно, бывшего начальника райуправления Госпродпотребслужбы в Винницкой области Василия Грушко и членов его семьи. Детективы пытаются установить, соответствует ли уровень жизни экс-чиновника информации, указанной в его декларации.

Об этом UA.News стало известно из собственных источников.

Правоохранители также направили запрос в финансовые учреждения Украины с требованием раскрыть банковскую тайну в отношении семьи Грушко: Василия Васильевича, Марины Владимировны и Екатерины Васильевны. Еще проверяют родителей Василия Васильевича, его тещу и лиц, связанных с декларантом.

Имущество Василия Грушка

Их нет. В декларации за 2025 год Василий Васильевич указал жилой дом, приобретенный в 2011 году, и земельный участок площадью 809 кв. м. Право собственности на эту недвижимость в равных долях принадлежит, помимо Грушко, его супруге Марине и двум дочерям — Екатерине и младшей Соломии. В личной собственности у Василия Грушко находится старенький ВАЗ 21101-01 2007 года выпуска и скромные 100 тысяч гривен наличными.

Василий Васильевич Глушко

Василий Васильевич был начальником Хмельницкого райуправления Госпродпотребслужбы с 2019 по 2025 год. Следует добавить, что до 2022 года Госпродслужбу возглавлял отец Василия Грушко — Василий Филиппович Грушко.

Из года в год перечень имущества и доходов в декларациях Василия Васильевича оставался неизменным: участок, дом и старый ВАЗ.

Перед увольнением, за три месяца работы, он заработал 104,6 тысячи гривен. Его жена Марина, которая работала в Винницкой региональной государственной лаборатории Госпродпотребслужбы, получила за год 150,3 тысячи гривен. Старшая дочь Екатерина, согласно декларации, официального дохода не имела, но в 2026 году её имущественное положение резко изменилось: на её имя зарегистрировали сразу три премиальных автомобиля.

Автопарк Грушко

Первым стал Mercedes-Benz G 500 2019 года выпуска, «кубик», рыночная стоимость которого составляет около $120 тысяч. Вторым — BMW X7 2022 года, оформленный по договору дарения. Его стоимость начинается примерно от $72 тысяч. Третье авто — тоже BMW X6 2022 года, цена ориентировочно $60 тысяч. В сумме такой автопарк обошёлся в $250 тысяч. Но кому он обошёлся? Папочке?

Расследователи с помощью известного приложения проверили, как сохранены контактные данные Василия Грушко в телефонных книгах. Например, «Вася Хмельник Кубик» и «Василий — покупатель BMW X. D».

Автомобилями, кстати, Екатерина пользовалась ещё до того, как стала их официальной владелицей, поскольку получала штрафы за нарушение правил дорожного движения в сентябре 2023 года, ноябре 2024-го и феврале 2025-го.

Еще одна деталь, которой нет в декларации отца, — парковочное место в селе Петропавловская Борщаговка под Киевом. На имя Екатерины его оформили 7 июня 2024 года по договору купли-продажи, заверенному частным нотариусом Бучанского районного нотариального округа Киевской области С. М. Петровой.

Сама Екатерина Грушко в октябре 2025 года зарегистрировала ФЛП в 2-й группе единого налога (розничная торговля через Интернет), но в июле 2026 года деятельность ФЛП была прекращена по её решению.

Трудовой путь Василия Грушко

Отец Василий Филиппович Грушко, прежде чем возглавить Госпродпотребслужбу, был городским головой Хмельника. Похоже, сын во всём старается походить на отца: начал работать в Госпродслужбе, как отец, и, как отец, вошёл в городской совет Хмельника, правда, в качестве депутата от местной организации партии «НОВАЯ ПОЛИТИКА», которым и остается по сей день.

В марте 2025 года Василий Грушко-младший покинул Госпродпотребслужбу, а вскоре устроился на работу в агропромышленное научно-производственное предприятие «Визит». Официально предприятие оформлено на Любовь Ярославовну Юрчишину, супругу бывшего народного депутата Петра Юрчишина. К её активам относятся также предприятия агропромышленного сектора и пищевой промышленности: Хмельницкий завод «Молочный Визит», сеть продуктовых магазинов, ресторан «Визит» и санаторий «Радон» — всё это подлежит контролю со стороны Госпродпотребслужбы. Например, санаторий «Радон» в свое время проверяло управление, которым руководил сам Грушко. Почему же вчерашний контролер для смены места работы выбрал именно то предприятие, которое ранее проверял?

Давние связи с Юрчишиными

В поддержку давних отношений, возможно. Еще в 2010-х годах местные активисты называли отца, Василия Филипповича Грушко, ставленником братьев Николая и Петра Юрчишиных. Петр Юрчишин, со своей стороны, лично агитировал за Грушко во время выборов городского головы Хмельника.

Антикоррупционные расследователи утверждают, что, занимая должность городского головы, Грушко-старший принимал решения о распределении земель государственной собственности и санаториев в интересах братьев. Сам Грушко в свое время рассказывал на камеру, что во время работы руководителем ветеринарной службы Хмельника получил служебную квартиру, которую впоследствии приватизировал.

В итоге мы имеем Грушко-старшего, который всеми способами прокладывал для сына гладкий жизненный путь, устланный доступными финансовыми возможностями, и Грушко-младшего, который умело воспользовался отцовской поддержкой, а теперь заботится о такой же успешной судьбе для старшей дочери.

Читай нас в