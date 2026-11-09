Синоптики прогнозируют в Украине до 7° мороза 10 ноября

Укргидрометцентр сообщает, что во вторник, 10 ноября, в Украине ожидается облачная погода с прояснениями. Осадки в виде дождя с мокрым снегом прогнозируются лишь в большинстве западных областей в дневные часы, тогда как на остальной территории сохранится сухая погода.

Температура воздуха ночью составит от 2° тепла до 3° мороза (в западном регионе столбики термометров опустятся до 2–7° мороза), а днем воздух прогреется до 3–8° тепла, в Одесской области — до 12°. В Киеве и области осадков не прогнозируется, дневная температура в столице достигнет 5–7° тепла.

Источник: Украинский гидрометцентр.

В Украину пришла зима 6–7 ноября, снег покрыл ряд городов и областей, припорошив деревья, дома и дороги. Местные жители распространили в соцсетях кадры первого снегопада этого холодного периода.

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