В ходе национального отбора на «Евровидение-2027» разразился очередной скандал. Спустя всего лишь день после обнародования списка участников лонг-листа гитариста группы Spokusy Игоря Черепанова обвинили в домогательствах к несовершеннолетним. Музыкант отреагировал на выдвинутые против него обвинения.

Второй скандал на национальном отборе

По словам Юлии, гитарист приглашал на тусовки и флиртовал с 15-летними девушками, зная об их возрасте. Она опубликовала скриншоты нескольких таких переписок. А в комментариях откликнулись девушки с похожими историями.

Юлия опубликовала пост на следующий день после того, как организаторы украинского национального отбора на «Евровидение-2027» объявили лонг-лист претендентов на право представлять Украину на международном песенном конкурсе в Болгарии, среди которых есть и группа Spokusy.

«Прежде чем он выйдет на национальную сцену, прошу вас посмотреть и подумать, как он использует свой статус в общении с 15-летними подростками», — отметила Юлия.

Реакция Черепанова

В комментарии «Суспильне Культура» Черепанов назвал обвинения «клеветой» и заявил, что придерживается четкой позиции — «никаких романтических отношений и встреч с девушками до 18 лет».

«Мог написать в личные сообщения какую-то ерунду в шуточной форме, не понимая возраста, но ни о каких встречах речи не шло», — отметил музыкант.

Об этом 25 ноября заявила автор творческих проектов Юлия Мантикора. Черепанов уже отреагировал и заявил, что это клевета.

Стало известно, кто будет бороться за право представлять Украину на Евровидении-2027.

Напомним, что организаторы Евровидения ввели новые правила проведения конкурса

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