Скандал в детской больнице Боярки после лечения годовалого ребенка: комментарии Минздрава и Верховной Рады

Министерство здравоохранения и профильный комитет Верховной Рады отреагировали на скандал в детской больнице Боярки после истории семьи Святослава и Елизаветы Бойков. Их годовалая дочь Катруся получила ожоги кипятком, а родители заявили о проблемах с оказанием помощи, в частности об отсутствии горячей воды и медикаментов, требованиях благотворительных взносов и травмировании ребенка во время перевязки. По словам семьи, во время процедуры кожу девочки порезали ножницами.

Для каждой семьи бытовой несчастный случай с ребенком — это серьезный стресс. Когда годовалая Катруся случайно опрокинула на себя чайник с горячей водой, ее родители немедленно вызвали «скорую». На машине скорой помощи ребенка с ожогами доставили в хирургическое отделение Киевской областной детской клинической больницы, расположенной в Боярке. Однако настоящие испытания для семьи только начинались.

Первой о спасении дочери и условиях в больнице публично рассказала мать ребёнка, актриса и режиссёр Киевского академического театра кукол Елизавета Бойко. По её словам, семья сначала с пониманием отнеслась к отсутствию в отделении горячей воды и специальных средств для пациентов с ожогами, надеясь на профессионализм врачей. Родители более пяти часов без перерыва держали малышку на кровати, читая ей книги.

Впрочем, впоследствии семья столкнулась со странной системой «благотворительности». Как сообщил Святослав Бойко, медсестра по перевязкам принесла распечатанный перечень так называемой «необходимой помощи», в который входили стиральный порошок, мочалки, моющие средства, спирт, хлоргексидин и перчатки. В качестве альтернативы списку предлагалась фиксированная сумма — 200 гривен. Когда отец уточнил, является ли этот взнос обязательным, и, получив ответ о его добровольности, отказался платить, отношение персонала кардинально изменилось на полное игнорирование.

Самый страшный случай произошёл на следующее утро. Наложенные накануне повязки спадали, обнажая ожоговые раны. На просьбы родителей поправить бинты медсестры отвечали отказами, ссылаясь на то, что осмотр должен проводить только лечащий врач, который находился в операционной.

Ожидание затянулось более чем на четыре часа. Только после резкого разговора отца с медиками в ординаторской дежурный хирург наконец осмотрел ребенка.

Во время самой процедуры перевязки, которую проводили с использованием купленных родителями препаратов, ребенку не предоставили никакого обезболивания или седации. Более того, при снятии повязок медицинская сестра разрезала ребенку кожу на руке медицинскими ножницами.

«Об обезболивании речи не шло. Ребёнок кричит, его держат втроём, медсестра разрезает бинты и ещё дополнительно режёт Катруше кожу медицинскими ножницами. Я забыла о своих двух высших образованиях — и медсестра, и все отделение хирургии ясно услышали всё, что я о них думала в тот момент», — поделилась Елизавета Бойко.

Не имея сил наблюдать за издевательствами над ребенком, родители обратились к медицинскому директору учреждения, который способствовал оперативному оформлению выписки. Катрю немедленно перевезли в одну из муниципальных больниц Киева, где ребенок наконец получил необходимое медицинское сопровождение, надлежащие условия и квалифицированный уход.

Публичные посты родителей в социальных сетях вызвали огромную волну реакции. В комментариях сотни украинцев начали делиться собственным горьким опытом пребывания в этой же больнице в Боярке.

Родители отмечают, что жалобы на тараканов, отсутствие катетеров, «благотворительные» взносы и равнодушие персонала тянутся годами. Некоторые авторы комментариев отметили, что в учреждении есть так называемая «показательная часть» для иностранных делегаций и высокопоставленных чиновников, тогда как в обычных отделениях условия остаются критическими.

На публичный скандал отреагировали в Министерстве здравоохранения Украины. Представители Минздрава совместно с Департаментом здравоохранения Киевской ОГА объявили о срочном мониторинговом визите в Киевскую областную детскую клиническую больницу.

Комиссия должна проверить обеспечение учреждения лекарствами и перевязочными материалами, соблюдение протоколов обезболивания, условия пребывания детей, а также выяснить законность вымогательства «благотворительных взносов».

К расследованию ситуации присоединился и председатель Комитета Верховной Рады по вопросам здоровья нации Михаил Радуцкий, который связался со Святославом Бойко и пригласил его дать показания на заседании профильного комитета.

Святослав Бойко подчеркнул, что готов давать показания под протокол на любом уровне, ведь цель семьи теперь — не только вылечить дочь, но и добиться системных изменений в учреждении: «Мой пост обнажил настоящую рану общества — десятки комментариев описывают негативный опыт именно с этой больницей. Мы не единственные, поэтому нужно раскалывать эту скалу, чтобы там наконец начали лечить детей, а не мучить их».

Сейчас маленькая Катруся находится в безопасности под наблюдением киевских специалистов и продолжает лечение.

Источник: Главком

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