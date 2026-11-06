Сколько бы новых скандалов ни возникало вокруг экс-министра экологии Николая Злочевского, связанные с ним бизнес-структуры продолжают работать с украинскими недрами. Уголовные дела, международные расследования, громкие истории с антикоррупционными органами давно стали частью его деловой биографии. Внимание правоохранителей и журналистов не отстает от Злочевского ни на шаг, а его стремление к газовым месторождениям и другим стратегическим активам, словно нарочно, от этого только усиливается.

История со Стинавским месторождением во Львовской области — очередное тому подтверждение. Государственная «Укрнафта» пытается получить возможность разрабатывать перспективный участок через открытый аукцион, а структуры, связанные с семьёй Злочевского, уже входят в число тех, чьи интересы влияют на ситуацию с распределением недр.

Британские миллионы и американский след: как закрывали дела Злочевского

Первые серьёзные проблемы с иностранными правоохранительными органами у Злочевского возникли после смены власти в Украине в 2014 году. Тогда британские правоохранители заинтересовались происхождением средств, связанных с компаниями бывшего министра. Центральный уголовный суд Лондона арестовал около 23,5 млн долларов на счетах этих структур.

Британская сторона обращалась в Генеральную прокуратуру Украины с требованием предоставить необходимые материалы и создать совместную следственную группу. Однако украинская прокуратура под руководством Олега Махницкого, а впоследствии Виталия Яремы, предоставила документы, в которых указывалось, что Злочевский не имеет статуса подозреваемого. Это стало одним из аргументов для снятия ареста со средств.

Впоследствии внимание к этой истории привлекли и документы Государственного департамента США. В частности, в рассекреченной дипломатической переписке Джорджа Кента содержалась информация о возможной взятке, которую могли передать в мае 2014 года за прекращение производства по делу и восстановление доступа к британским счетам.

В конце 2016 года уголовные дела о незаконном обогащении и отмывании средств были закрыты. Компания Burisma отделалась налоговым штрафом в размере 180 млн гривен.

Бурисма, Байден и Трамп: украинский бизнес стал частью американской политики

Очередную порцию внимания общественности Burisma получила благодаря вхождению в совет директоров компании Хантера Байдена, сына тогдашнего вице-президента США Джо Байдена, и бывшего президента Польши Александра Квасьневского.

Эти назначения впоследствии стали одной из центральных тем американского политического противостояния. В 2019 году Дональд Трамп, занимавший тогда пост президента США, требовал от украинских властей расследовать обстоятельства работы Бурисма и деятельность Хантера Байдена. Интерес к этой теме не исчез и впоследствии. Рассекреченные американские документы и новые расследования в отношении бывших сотрудников спецслужб США вновь вернули Бурисма в политическую повестку дня. Республиканцы продолжают настаивать на необходимости расследовать связи семьи Байденов с украинским бизнесом.

Сам Злочевский тем временем продолжал поддерживать контакты с представителями украинских политических элит. Его замечали на встречах в европейских столицах и во время элитных мероприятий в Монако. В частности, в его окружении фигурировал бывший народный депутат Игорь Кононенко, а это дало основания полагать, что после ухода с государственной службы Злочевский не утратил связей с людьми, имевшими влияние на украинские политические процессы.

Шесть миллионов долларов для НАБУ: чем закончилась история крупнейшей взятки

В июне 2020 года Злочевский стал причиной одного из самых громких антикоррупционных скандалов. Его доверенные лица пытались передать руководству НАБУ и САП 6 млн долларов за закрытие уголовного дела о хищении средств рефинансирования Национального банка. Эта сумма на тот момент стала рекордной в истории раскрытых взяток украинским антикоррупционным органам. Операция завершилась задержанием посредников, а сам эпизод получил широкую огласку, но закончился гораздо мягче, чем того можно было ожидать после такого скандала. В августе 2023 года ВАКС утвердил соглашение о признании вины. Злочевский избежал реального тюремного заключения, зато перечислил около 660 млн гривен на нужды Вооруженных сил Украины. Основная часть средств была направлена на проект «Армия дронов». Кроме того, он уплатил штраф в размере 68 тысяч гривен.

Стинавское месторождение: почему государственная «Укрнафта» не может получить доступ к недрам

В 2026 году конфликт вокруг Стинавского месторождения во Львовской области, где сосредоточены перспективные запасы нефти и газа, закрутился вокруг Злочевского. Государственная «Укрнафта» дважды пыталась выставить месторождение на открытый аукцион. Но Государственная служба геологии и недр Украины оставляла соответствующие заявки без рассмотрения, объясняя это тем, что границы будущего участка якобы пересекаются с территорией соседнего специального разрешения компании «Пари Нафтогаз», конечными бенефициарами которой являются дочери Николая Злочевского, Анна и Карина. Компания находится в собственности через кипрскую структуру Semigin Holdings Limited.

Экономический эксперт Борис Кушнирук обращает внимание на то, что такое обоснование противоречит данным профильных учреждений. В частности, информация «Геоинформа» и Государственной комиссии по запасам полезных ископаемых свидетельствует, что залежи на этих участках расположены на разных глубинах. То есть сам факт соседства месторождений не обязательно означает конфликт в пользовании недрами.

Проблемы возникли и с документами на месторождение, которым пользуется «Пари Нафтогаз». В 2022 году, во время переоформления специального разрешения компании, из документов исчезли ограничения по глубине добычи. Ранее они четко определяли, на какие именно залежи распространяется разрешение. После их исключения границы участка «Пари Нафтогаз» начали пересекаться с территорией, которую государство планирует выставить на аукцион.

В результате часть Стинавского месторождения могут просто не включить в аукционный участок. Речь идет о более чем трети его площади. По оценкам Временной следственной комиссии Верховной Рады и экспертов, это может снизить стартовую стоимость месторождения на 35–40%. А государственный бюджет, соответственно, недополучит более 1 млрд гривен.

Ситуацией заинтересовалась Служба безопасности Украины. Она обратилась к профильным министерствам с требованием провести служебные проверки и выяснить, при каких обстоятельствах были изменены документы на пользование недрами.

Между тем вокруг Стинавского месторождения развернулась ещё одна странная история: публикации и информационные материалы о конфликте начали исчезать с отдельных медиаресурсов.

Sky Towers: как компания Злочевского приобрела столичный небоскреб

Киевский бизнес-центр Sky Towers был построен в 2007 году. Строительство комплекса из двух высотных зданий в 47 и 34 этажа общей площадью более 50 тысяч кв. м. начала девелоперская компания KDD Group (Kyiv Donbas Development Group). Для реализации проекта были привлечены кредитные средства государственного «Укэксимбанка» — около 3 млрд гривен. Непосредственным заемщиком была компания «Агентство офисного строительства».

В 2012 году KDD Group продала проект американской компании Cimbrorum Holdings LLC. Однако завершить строительство так и не удалось: из-за финансовых проблем в 2015 году работы были остановлены. Недостроенный комплекс остался залоговым имуществом по кредиту перед государственным банком. В 2021 году «Укрэксимбанк» добился судебного решения о взыскании кредитной задолженности. В дальнейшем банк пытался вернуть займущие средства, в частности путем реализации залогового имущества.

В 2026 году Sky Towers выставили на продажу через государственную электронную площадку СЕТАМ. Стартовую цену определили на уровне около 560 млн гривен, или примерно $15 млн по тогдашнему курсу. Аукцион прошел без повышения цены. Победителем стало ООО «Тех Инвест Постач Плюс», которое приобрело комплекс за 560,47 млн гривен. Формально компания-покупатель принадлежит Роману Чумаку. В то же время журналистские расследования указывают на её связи с другими структурами, в частности «Скайфол Финанс» и «Сторенс», которые снова принадлежат дочерям Злочевского, Анне и Карине.

Кипрский след: наличные в ресторане, дипломатический скандал и угрозы похищения

Следующая история, в которой фигурирует фамилия Злочевского, связана с украинским посольством на Кипре. О ней во время заседания ВСК под председательством народного депутата Алексея Гончаренко дал показания бывший посол Украины на Кипре Сергей Нежинский, который работал на этой должности в 2025–2026 годах.

По словам Нежинского, на Кипре действовала сеть финансовых посредников, которые помогали выводить средства за границу представителям бывшего окружения Виктора Януковича. Одним из таких посредников он назвал кипрского бизнесмена Эллинаса Христодулоса. Дипломат утверждал, что тот имел опыт работы с финансовыми потоками людей из бывшей украинской власти, а его кандидатуру впоследствии пытались продвинуть на должность почетного консула Украины.

Отдельно Нежинский упомянул Николая Злочевского. По его словам, кипрская полиция задержала первого секретаря украинского посольства по политическим вопросам Константина Иващенко в ресторане Ларнаки во время получения 10 тысяч евро наличными. Эти деньги экс-посол связал со Злочевским. Кипр был важной юрисдикцией и для бизнеса самого Злочевского. В частности, в 2014 году около 23 млн долларов со счетов связанных с ним компаний Brociti Investments и Burisma Holdings в британском BNP Paribas должны были быть переведены на счета этих компаний на Кипре. Этот эпизод стал предметом расследования британского Управления по борьбе с мошенничеством, хотя впоследствии суд отменил арест средств из-за недостатков в материалах следствия.

Злочевский по-прежнему остается в игре

История Николая Злочевского — это не только биография бывшего министра, это перечень эпизодов, в которых снова и снова фигурируют государственные ресурсы, большие деньги, международные связи и люди, имеющие доступ к кабинетам власти.

Британские счета, Бурисма, попытка передать 6 млн долларов антикоррупционным органам, конфликт вокруг Стинавского месторождения, продажа Sky Towers и скандал на Кипре — каждая из этих историй имеет свою хронологию и круг причастных лиц. Но вместе они показывают, насколько широкими остаются бизнес-интересы бывшего министра.

Связанные с Николаем Злочевским компании продолжают вести деятельность в сфере украинских недр и недвижимости, а его семейные и деловые связи неоднократно оказывались в центре внимания журналистов и правоохранительных органов. Интересно, сколько еще скандалов переживет бывший министр? Причем, переживет ли он их успешно?

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