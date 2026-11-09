Служба восстановления и развития инфраструктуры во Львовской области отказалась от приобретения премиального внедорожника Toyota Land Cruiser GR Sport после общественного резонанса.

Об этом сообщил глава Государственного агентства восстановления и развития инфраструктуры Украины Иван Федоров.

По его словам, договор на закупку автомобиля за 4,26 млн грн будет расторгнут. Внедорожник вернут дилеру, а средства должны быть возвращены на счет.

Кроме того, в Государственном агентстве восстановления ввели мораторий на приобретение автомобилей премиум-класса. Также приняли соответствующие кадровые решения.

Федоров подчеркнул, что бюджетные средства должны направляться на нужды людей, защиту инфраструктуры и восстановление страны.

Источник: Иван Федоров

Служба восстановления и развития инфраструктуры во Львовской области приобрела новый внедорожник Toyota Land Cruiser GR Sport 2026 года выпуска за 4,26 млн грн. Победителем тендера стало ООО «Сервисный центр «Диамант», являющееся официальным дилером Toyota.

Напомним, Торчинский поселковый совет Волынской области заказал продолжение строительства спортивного комплекса стоимостью 116,88 млн грн. Работы поручили ООО «Волыньэкобуд», однако анализ сметы выявил возможное существенное завышение стоимости отдельных строительных материалов по сравнению с рыночными ценами.

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