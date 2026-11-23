20 ноября Кинологический союз Украины наградил служебных собак Национальной полиции и их кинологов за спасение людей, разминирование территорий, поиск наркотиков и взрывоопасных предметов, а также выполнение специальных заданий. Награды вручили победителям в шести номинациях.

В этом году награждение состоялось в пятый раз. Премию учредили в 2022 году, чтобы отмечать кинологов и четвероногих помощников, работающих в секторе безопасности и обороны. Церемонию начали с минуты молчания в память о погибших украинских защитниках.

Собаки, которые разминируют территории и спасают людей

В номинации «Минно-разведывательная собака» отметили кинолога полиции Львовской области Андрея Симчука и его напарницу Энджи. Они участвовали в разминировании деоккупированных территорий Херсонской области, где обнаруживали противотанковые и противопехотные мины, гранатометные боеприпасы и другие взрывоопасные предметы.

Награду «За спасённую жизнь» получили кинолог полиции Хмельницкой области Владимир Билецкий и служебная собака Граф. Благодаря их работе с начала года удалось разыскать 17 человек, среди которых девять детей.

Четвероногие помощники для психологической поддержки

В номинации «Собака эмоциональной поддержки» наградили кинолога полиции Киевской области Екатерину Беляеву и её шестерых четвероногих напарников — Ванду, Бентли, Полю, Ареса, Асю и Кнопу.

Полицейская разработала программу привлечения собак к физической, психологической и социальной реабилитации. Её команда помогает военным, освобождённым из плена украинцам, детям с особыми образовательными потребностями и пострадавшим от насилия.

По данным Нацполиции, Екатерина вместе с собаками совершила более двух тысяч визитов в больницы. Только в течение 2026 года состоялось 168 таких посещений, в которых приняли участие 1856 человек, в том числе 189 детей.

Собаки, которые находят наркотики и оружие

За поиск наркотических средств наградили кинолога полиции Житомирской области Андрея Северенчука и немецкую овчарку Танию. В течение года они приняли участие в 47 мероприятиях по противодействию незаконному обороту наркотиков и помогли обнаружить более двух килограммов запрещенных веществ.

В частности, во время одного из обысков Таня обнаружила тайник, в котором правоохранители нашли около 300 граммов альфа-PVP.

В номинации «Поиск взрывчатых веществ, оружия и боеприпасов» отметили кинолога полиции Днепропетровской области Виктора Кононенко и бельгийскую овчарку Марса.

Они работают, в частности, на блокпостах Павлограда. С начала года Марс помог обнаружить 59 единиц оружия, более 12 тысяч патронов, 55 гранат, 63 взрывных устройства и 21 противотанковую мину.

Служба в спецподразделении «КОРД»

В номинации «Собака специального назначения» наградили бойца спецподразделения «КОРД» с позывным Рекс и его напарника Макса.

В течение года кинологическая пара совершила около 12 выездов для выполнения специальных задач. По информации полиции, Макс помогал правоохранителям в ситуациях, требующих выносливости, дисциплины и оперативности.

В Нацполиции подчеркнули, что служебные собаки ежедневно помогают правоохранителям спасать людей, находить взрывоопасные предметы, противодействовать преступности и поддерживать тех, кто пострадал от войны.

Об этом сообщается со ссылкой на Национальную полицию Украины.

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