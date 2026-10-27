16 октября в одной из больниц Днепра скончался Игорь Ревека — врач-педиатр из Харьковской области, которого мобилизовали 25 сентября. Мужчину назначили на должность стрелка-помощника гранатометчика.

В 1-м отдельном штурмовом полку сообщили, что причиной смерти медика стало онкологическое заболевание. После смерти мобилизованного Сухопутные войска начали проверку обстоятельств происшествия.

Как пишет hromadske, Игоря Ревеку мобилизовали 25 сентября. С 27 сентября по 2 октября он находился в пункте постоянной дислокации воинской части. 3 октября мужчина приступил к базовой общевойсковой подготовке на полигоне, а уже 5 октября он пожаловался на ухудшение самочувствия, после чего его госпитализировали.

В 1-м отдельном штурмовом полку сообщили, что 16 октября Ревека скончался в больнице Днепра. Причиной смерти назвали злокачественное новообразование сигмовидной кишки. В воинской части подчеркнули, что смерть мужчины не связана с прохождением военной службы.

Ревеку зачислили на должность стрелка-помощника гранатометчика. По словам представителей части, во время базовой общевойсковой подготовки военнослужащих назначают на должности стрелков, гранатометчиков и их помощников. По завершении подготовки происходит распределение с учётом навыков военнослужащих и их гражданских специальностей. По данным полка, мужчину предварительно планировали направить в медицинскую роту.

В Сухопутных войсках ВСУ сообщили, что инициировали проверку всех обстоятельств мобилизации мужчины, в частности прохождения военно-врачебной комиссии, пребывания в воинской части, подготовки и обстоятельств смерти.

По информации городского совета Златополя, откуда родом мужчина, Игорь Ревека имел медицинское образование и работал в Харькове врачом скорой помощи и педиатром. 26 октября с ним простились в Златополе.

Сухопутные войска в понедельник, 26 октября, сообщили, что начали проверку обстоятельств его мобилизации и смерти.

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