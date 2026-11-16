Соломия Витвицкая окрестила сына Устима и поделилась трогательными семейными снимками
В пятницу, 14 ноября, телеведущая Соломия Витвицкая и её супруг Олекса Ситайло окрестили своего 1,5-месячного сына Устима. По случаю важного семейного события ведущая поделилась фотографиями с крестин и впервые показала лицо малыша.
Витвицкая отметила, что в этот день рядом с семьей были самые близкие люди. Также у мальчика появились крестные родители, которые, по словам телеведущей, будут любить, поддерживать и оберегать его.
«Рядом были самые родные и близкие, теперь у него есть ещё и замечательные крестные, которые будут любить, поддерживать и оберегать его», — отметила Витвицкая.
Видео звездная мама поделилась в Instagram.
46-летняя Соломия Витвицкая сделала новое заявление о материнстве.
Напомним, Соломия Витвицкая получила свидетельство о рождении сына после задержки.
До этого Соломия Витвицкая рассказала о первой ночи дома с новорожденным сыном.