В пятницу, 14 ноября, телеведущая Соломия Витвицкая и её супруг Олекса Ситайло окрестили своего 1,5-месячного сына Устима. По случаю важного семейного события ведущая поделилась фотографиями с крестин и впервые показала лицо малыша.

Витвицкая отметила, что в этот день рядом с семьей были самые близкие люди. Также у мальчика появились крестные родители, которые, по словам телеведущей, будут любить, поддерживать и оберегать его.