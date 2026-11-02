Журналисты обнародовали видео мероприятия с участием народного депутата Валерия Дубиля, которое, по словам присутствующих, было организовано по случаю его дня рождения. Среди гостей были Юлия Тимошенко и другие представители политической среды.

На опубликованных кадрах также видны необычные подарки — совы в золотых клетках. В то же время сам Дубиль отрицает, что отмечал день рождения.

Как говорится в материале журналистов, один из гостей — бывший представитель «Партии регионов» из Черкасс — рассказал, что птиц привезли в качестве подарка имениннику.

Празднование состоялось в день траура по жителям Прилук — родного города Дубиля, погибшим в результате российского удара. На видео журналисты зафиксировали, в частности, тост Тимошенко.

По оценкам авторов расследования, банкет мог обойтись примерно в 600 тыс. грн. Депутат должен был задекларировать эти расходы в течение десяти дней, однако журналисты не нашли соответствующего отчета.

В беседе с журналистом «Следствия.Инфо» Дубиль отрицал, что организовывал празднование дня рождения. По его словам, это было мероприятие «Христианского корпуса», куда его пригласили в качестве партнера, а присутствующие гости сами решили его поздравить.

undefined

Один из гостей — бывший представитель «Партии регионов» из Черкасс — рассказал журналистам, что сов привезли именно в качестве подарка Дубилю. Сам народный депутат заявил, что птиц не видел.

Об этом сообщается со ссылкой на кадры расследования, опубликованные изданием «Следство.Инфо».

Читай нас в