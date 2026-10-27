Певица FIЇNKA рассказала о неудачном опыте с ботоксом и похудении на 12 кг

33-летняя украинская певица Ирина Выхованец, известная под сценическим именем FIЇNKA, рассказала о своём опыте использования ботокса. Артистка призналась, что пробовала инъекции, однако результат ей не понравился. Также певица рассказала о похудении на 12 килограммов.

На вопрос об уходе Ирина ответила, что ходит к косметологу и «хорошо моется». А ещё как-то сделала ботокс.

«Один раз пробовала, не моё. У меня очень сильно заклинило лицо, я не могу поднять брови вверх. Я вот так растирала горячей водой, чтобы он быстрее прошел. У меня очень активная мимика, мне даже трудно петь, если я не могу поднять брови. Я лучше буду иметь морщинку. Это не моё», — рассказала FIЇNKA.

Также Слава поинтересовался, были ли у певицы какие-то комплексы. Но она ответила, что нет, и заверила, что нравится себе в зеркале.

Что касается спорта, то с ним у Фиинки не сложилось. Хотя год назад она впервые в жизни села на диету и существенно похудела.

«Спорт у меня закончился так же, как и начался. Нет времени на спорт. Давай честно, я ленивая задница, я немного ходила в зал, мне очень понравились результаты. Я увидела, что поправилась, я похудела на 12 килограммов. Впервые в жизни похудела. Где-то за месяц. Но я дотошный человек, мне нужно было уже. И с тех пор мой вес стабильно держится уже год. 60 килограммов. Когда я начала весить меньше — 57–56, у меня исчезла грудь, а Юрко (муж звезды Юрий Втихованец — ред.) говорит, что это некрасиво. Так что я уже немного набрала обратно», — поделилась артистка.

Об этом артистка рассказала в интервью Славе Дёмину.

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