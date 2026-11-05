Дело о столкновениях в Петропавловской Борщаговке: водителя «скорой» поместили под стражу без права на залог

Соломенский районный суд Киева сегодня, 5 ноября, избрал меру пресечения еще одному фигуранту столкновений в Петропавловской Борщаговке в Киевской области — Виктору Ене. Его поместили под стражу на два месяца без права освобождения под залог.

Виктору Ене инкриминируют препятствование законной деятельности Вооруженных сил Украины и других военных формирований, а также распространение информации о местонахождении военных.

Согласно материалам дела, 2 ноября Виктор Ен приехал к дому на улице Солнечной в Петропавловской Борщаговке вместе с Валентиной Молодой. Женщина представилась владелицей компании «Мед-престиж», а Ен — водителем «скорой помощи».

По словам прокурора Марины Грушевской, Виктор Ен был сообщником Валентины Молодой. Она, по версии обвинения, действовала по заказу Татьяны Киреевой и пыталась помешать деятельности военного подразделения и вывезти оттуда одного из мобилизованных.

Прокурор просила суд избрать для подозреваемого меру пресечения в виде содержания под стражей без права на залог. Среди аргументов обвинения — риски уклонения от суда и следствия, оказания влияния на свидетелей, искажения информации и совершения других преступлений.

Сторона защиты просила избрать Виктору Ене более мягкую меру пресечения. Адвокаты подчеркивали, что он является участником боевых действий, а также ухаживает за больной матерью.

Сам Ен во время судебного заседания заявил, что считает себя свидетелем, а не соучастником.

По итогам рассмотрения ходатайства суд постановил взять Виктора Ена под стражу на два месяца без права внесения залога.

Об этом сообщили в зале суда.

Напомним, беспорядки возле пункта дислокации в Петропавловской Борщаговке начались после того, как мать военнослужащего Андрея Кулешова пыталась дать одному из бойцов взятку в размере около 7 тысяч долларов за увольнение сына со службы.

Суд уже избрал меру пресечения Валентине Молодой, участнице столкновений в Петропавловской Борщаговке.

Соломенский районный суд Киева поместил под стражу на два месяца Татьяну Кирееву, которую подозревают в распространении информации о расположении военных, препятствовании законной деятельности ВСУ и организации массовых беспорядков.

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