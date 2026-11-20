Онлайн-СМИ UA.NEWS направило официальный запрос в Бюро экономической безопасности Украины (БЭБ) с просьбой раскрыть подробности расследования в отношении украинского предпринимателя, блогера и основателя компании Traffic Devils Александра Слобоженко, которого 17 ноября 2026 года задержали в одном из отелей Итальянской Республики. Редакция просит уточнить текущий процессуальный статус фигуранта, сумму нанесённого государству ущерба, перечень арестованных активов и подробности подготовки его экстрадиции в Украину.

Журналистский запрос подготовлен в рамках редакционного расследования, поскольку дело касается возможного непоступления в государственный бюджет сотен миллионов гривен, эффективности работы правоохранительных органов и международного правового взаимодействия. Ранее Офис Генерального прокурора уже подтвердил подготовку пакета документов для направления в компетентные органы Италии запроса о выдаче Слобоженко.



О чем спрашивает редакция

В обращении к БЭБ журналисты UA.NEWS просят сообщить, продолжается ли досудебное расследование на сегодняшний день, по каким статьям и частям Уголовного кодекса Украины оно ведется, изменился ли объем подозрения с августа 2024 года и установлены ли другие соучастники или связанные структуры, в частности компания Traffic Devils.

Отдельно редакция интересуется, остается ли актуальной сумма в более чем 213 млн грн неуплаченных налогов при доходах почти в 1 млрд грн за 2020–2023 годы, возмещены ли государству хотя бы часть убытков и через какие именно подконтрольные ФЛП, юридические лица, криптокошельки и обменники выводились средства.



Имущество Слобоженко и подготовка к экстрадиции

Кроме того, СМИ просят раскрыть перечень и стоимость арестованных в Украине активов, недвижимости, транспорта и корпоративных прав Александра Слобоженко, а также уточнить, направлялись ли запросы о международной правовой помощи для розыска его счетов и криптоактивов за рубежом.

Еще несколько вопросов касаются международного розыска: когда именно БЭБ инициировало розыск Слобоженко, получило ли официальное подтверждение от итальянских органов о его задержании 17 ноября, как проходит взаимодействие с Офисом генерального прокурора по подготовке экстрадиционных документов и известно ли детективам об иностранных расследованиях в отношении финансовой деятельности блогера-арбитражника.

Контекст уголовного производства



По версии следствия, в период с января 2020 по август 2023 года Александр Слобоженко получил почти 1 млрд грн доходов, которые скрывал от налогообложения путем перевода средств в криптовалюту и последующего обмена на наличные через сеть обменников в разных городах Украины. В августе 2024 года ему было предъявлено подозрение в умышленном уклонении от уплаты налогов в особо крупных размерах и легализации имущества, полученного преступным путем, а в сентябре 2024 года суд избрал ему меру пресечения в виде содержания под стражей.

Редакция UA.NEWS ожидает ответа от Бюро экономической безопасности в установленные законодательством сроки.



Traffic Devils: казино, российский след и первые налоговые вопросы



Напомним, в ноябре 2019 года Слобоженко основал арбитражную команду Traffic Devils. Основными направлениями работы стали медиабаинг, гемблинг и беттинг — продвижение онлайн-казино и букмекерских сервисов.

По словам самого предпринимателя, первые полгода команда работала в убыток, и даже возникали мысли о закрытии. Но в июне 2020 года дела пошли в гору, а бизнес начал масштабироваться.

Однако следователи выдвинули другую версию медийной популярности Слобоженко. Якобы Александра раскручивали владельцы российского онлайн-казино 1xBet как искусственный медийный проект, призванный привлечь молодежь в игорный бизнес.

Одновременно с тем, как у Александра дела пошли в гору, на него обратили внимание правоохранители. Нацполиция возбудила уголовное дело по подозрению в возможном уклонении от уплаты налогов и легализации имущества, полученного преступным путем. Налоговики начислили почти 54,8 млн грн задолженности. У Слобоженко провели обыски дома и в офисе в центре Киева, однако изъятое впоследствии вернули. В 2022 году дело фактически замерло на стадии досудебного расследования.

Через несколько недель после возбуждения дела Слобоженко зарегистрировался в качестве физического лица-предпринимателя третьей группы. На тот момент лимит годового дохода для этой группы составлял 8,3 млн грн, тогда как сам блогер рассказывал о миллионных ежемесячных заработках. Жизнь на широкую ногу ни на мгновение не приостанавливалась из-за уголовного дела — в декабре 2020 года он уже публиковал фотографии из Дубая.

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