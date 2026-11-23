Онлайн-СМИ UA.NEWS направило официальный журналистский запрос в Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ), чтобы выяснить, фигурирует ли задержанный 17 ноября в Италии украинский предприниматель, блогер и основатель компании Traffic Devils Александр Слобоженко в расследованиях Бюро. Редакция просит уточнить, проверяет ли НАБУ его возможные связи с преступной группировкой «Химпром», сетью мошеннических колл-центров, а также вероятное «прикрытие» его бизнеса со стороны правоохранительных органов, в частности генерала СБУ Сергея Дуки.

Журналистский запрос подготовлен в рамках редакционного расследования после того, как 18 ноября украинские СМИ сообщили о задержании Слобоженко в одном из отелей Итальянской Республики. Если ранее правоохранители публично инкриминировали блогеру уклонение от уплаты налогов и легализацию средств, то в запросе к НАБУ редакция сосредоточилась на возможном коррупционном и уголовном фоне этой истории.

О чем спрашивает редакция

В обращении к НАБУ журналисты UA.NEWS просят сообщить, проводит ли Бюро досудебное расследование по уголовным делам, в которых фигурируют сам Александр Слобоженко, его мать Ирина Звир, связанные с ними компании или другие лица из его делового окружения. В случае наличия таких дел СМИ просят указать номера производств, даты их регистрации, правовую квалификацию и общий предмет расследования.

Отдельный блок вопросов касается вероятной причастности Слобоженко, компании Traffic Devils и связанных с ней структур к организации, финансированию или обслуживанию финансовых потоков мошеннических колл-центров, а также возможных связей с участниками преступной группировки «Химпром» и лицами, координировавшими работу таких колл-центров за рубежом.

Предполагаемая взятка в размере 400 тысяч долларов и роль генерала СБУ

Также редакция интересуется, проверяет ли НАБУ информацию о возможной причастности правоохранителей к обеспечению беспрепятственной работы бизнеса Слобоженко или вмешательству в уголовные производства в его отношении, в частности, фигурирует ли в этом контексте генерал СБУ Сергей Дука. Кроме того, журналисты просят уточнить, проверяло ли Бюро обнародованные в публичном пространстве утверждения о якобы передаче 400 тысяч долларов должностным лицам или правоохранителям за содействие в решении дел, связанных со Слобоженко.

Наконец, СМИ спрашивает, имеет ли задержание и экстрадиция блогера значение для расследований НАБУ в отношении деятельности колл-центров, «Химпрома» или прикрытия их работы силовиками, а если эти эпизоды не относятся к подсудности Бюро, то передавались ли соответствующие материалы другим правоохранительным органам.

Контекст

Александра Слобоженко задержали на территории Итальянской Республики 17 ноября 2026 года. В Украине ему ещё в августе 2024 года сообщили о подозрении в умышленном уклонении от уплаты налогов на сумму свыше 213 млн грн и легализации имущества, полученного преступным путём (по версии следствия, в 2020–2023 годах он получил почти 1 млрд грн необоснованных доходов, которые выводил через криптовалюту и обменные пункты наличных). В сентябре 2024 года суд заочно избрал ему меру пресечения в виде содержания под стражей, а после задержания в Италии Офис генерального прокурора подтвердил подготовку документов для его экстрадиции.

«Химпром», «Карфаген» и Слобоженко: что здесь может быть общего

Ранее сообщалось, что задержание Александра Слобоженко в Италии, возможно, связано с рынком мошеннических колл-центров и лицами, фигурирующими в деле «Карфаген». Ранее, в июне 2023 года, народный депутат Александр Куницкий, входивший в парламентскую временную следственную комиссию по вопросам кибермошенничества, публично заявлял о возможной причастности основателя Traffic Devils к сети мошеннических колл-центров.

В общественном пространстве существует предположение, что расследование, после обысков у Слобоженко и его матери Ирины Звир, надолго затихло именно благодаря поддержке одного из фигурантов дела «Карфаген». Не просто так, а $400 тысяч за «решение вопроса» единовременно и последующие $100 тысяч каждый месяц, которые силовик получал от Саши. Но это слухи. Пока что.

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