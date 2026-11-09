Дело о теракте во Львове, в результате которого погибли два человека, передано в суд

Прокуратура направила в суд обвинительное заключение в отношении 33-летней женщины, которую обвиняют в организации взрывов во Львове 22 февраля 2026 года.

Тогда погибли два человека, еще 26 получили ранения.

По данным следствия, женщина получила задание через Telegram, приехала во Львов, сняла квартиру и изготовила два самодельных взрывных устройства. Вечером 21 февраля она заложила их в мусорных контейнерах на улице Данилишина, после чего оставила телефон с видеотрансляцией и уехала из города.

Около 00:30 в полицию поступил ложный вызов о якобы проникновении в магазин неподалеку. Когда на место прибыли патрульные, раздался первый взрыв, а после прибытия второго экипажа — второй.

В результате теракта погибли 23-летняя патрульная полицейская и 31-летний военнослужащий Нацгвардии. Еще 26 человек пострадали.

Предполагаемую исполнительницу задержали в тот же день в Старом Самборе. В настоящее время она находится под стражей. Отдельно подозрение было предъявлено женщине, которая, по версии следствия, сделала ложный вызов в полицию перед взрывами.

Источник: Офис Генерального прокурора

Служба безопасности Украины (СБУ) и Национальная полиция Украины сообщили о предъявлении подозрения 18-летней жительнице Харькова, которая ночью 22 февраля заманила полицейских на место теракта во Львове.

Тем временем Львовский суд удовлетворил ходатайство областной прокуратуры и избрал меру пресечения в виде содержания под стражей сроком на 60 суток в отношении женщины, которую подозревают в организации взрыва 22 февраля в центре города.

Министерство внутренних дел Украины готовит новый алгоритм действий для всех правоохранительных органов при реагировании на вызовы по спецлиниям 102 и 112.

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