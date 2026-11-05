Дело об убийстве Екатерины Гандзюк рассмотрят в новом составе судей 23 декабря

Рассмотрение дела об убийстве Екатерины Гандзюк с участием новой коллегии судей состоится 23 декабря. Накануне заседания активисты планируют провести акцию, чтобы напомнить об общественном внимании к этому делу и необходимости его рассмотрения.

«За последние годы, пока дело находится в апелляции, сменилось несколько коллегий судей. Заседания постоянно откладывались из-за отводов или затягивания со стороны адвокатов Мангера и Левина. Несколько раз дело начинали рассматривать сначала. 23 декабря — новое рассмотрение с новой коллегией», — говорится в сообщении.

Как отмечается, коллегия была сформирована еще летом, но «для самого резонансного дела в стране» время нашлось только в декабре. Подчеркивается, что при таком темпе суд просто не успеет рассмотреть дело за 1,5 года, оставшихся до истечения срока давности.

Движение заявляет, что еще раз попытается напомнить суду, что общество следит за делом Кати Гандзюк, для этого планируется акция накануне судебного заседания. О точной дате и времени обещают сообщить позже.

Общественную активистку, и.о. руководителя по делам исполнительного комитета Херсонского горсовета Екатерину Гандзюк 31 июля 2018 года облили серной кислотой у подъезда её дома в Херсоне. Ожогами было поражено 40% тела женщины. Она перенесла несколько операций, но 4 ноября того же года скончалась.

Непосредственные исполнители покушения приговорены к лишению свободы на срок от 3 до 6,5 лет.

26 июня 2023 года Днепровский райсуд столицы назначил наказание в виде 10 лет лишения свободы для Владислава Мангера и Алексея Левина, которых обвиняли в организации нападения на Гандзюк.

Мангер заявил, что не виновен в организации нападения и подаст апелляцию.

Хотя формально рассмотрение дела в апелляционной инстанции началось в ноябре 2023 года, фактически оно стартовало в феврале 2024-го, поскольку один из судей заявил об отводе.

Адвокат семьи Екатерины Гандзюк Анна Калинчук считает, что защита затягивает процесс.

По мнению адвоката Дмитрия Ильченко, защищающего Владислава Мангера, затягивание происходит из-за несовершенной судебной реформы. Сторона защиты заявляет, что суд первой инстанции допустил грубые нарушения при оценке ряда доказательств.

продолжил рассмотрение апелляции на приговор по делу об убийстве активистки Екатерины Гандзюк. Киевский апелляционный суд, 24 января 2025 года.

Об этом в Facebook сообщило движение «Кто заказал Катю Гандзюк?».

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