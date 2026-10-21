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Новости Украина

США возобновили обмен разведданными с Украиной, но ограничения по Starshield остаются — Зеленский

UA NEWS 21 Октября 2026 16:24
США возобновили обмен разведданными с Украиной, но ограничения по Starshield остаются — Зеленский

Президент Владимир Зеленский заявил, что США возобновили обмен разведывательной информацией с Украиной для заблаговременного предупреждения о российских баллистических атаках. 

По его словам, это было крайне важно для Украины, поскольку отсутствие таких данных создавало серьезные риски.

В то же время ограничения на использование спутниковой связи Starshield по-прежнему действуют. Зеленский сообщил, что обсуждал этот вопрос с государственным секретарем США Марко Рубио.

По словам президента, Рубио пообещал проработать проблему вместе со своей командой, чтобы найти возможность снять ограничения.

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