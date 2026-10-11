Стало известно, какие льготы и государственную поддержку могут получить украинские ветераны после демобилизации

По окончании военной службы ветераны имеют право на ряд государственных гарантий и льгот. Они включают оплату жилья и коммунальных услуг, медицинскую помощь, трудоустройство, образование и профессиональную адаптацию, а конкретный перечень мер поддержки зависит от статуса военнослужащего и предусмотренных законом условий.

Одна из основных государственных гарантий для участников боевых действий — 75-процентная скидка на оплату жилья и коммунальных услуг в пределах установленных норм.

Льгота распространяется, в частности, на плату за пользование жильем, газ, электроэнергию, водоснабжение и водоотведение, вывоз бытовых отходов, а также сжиженный газ для бытовых нужд. Для домов без центрального отопления предусмотрена также 75-процентная скидка на стоимость топлива в пределах установленных норм.

Скидка на жилье предоставляется в пределах нормы 21 кв. м общей площади на каждого человека, имеющего право на льготу, и дополнительно 10,5 кв. м на семью.

Льготой могут пользоваться не только сами участники боевых действий. При определенных условиях она распространяется и на членов их семей, проживающих вместе с льготником.

Для назначения льготы необходимо обратиться в Пенсионный фонд. Подать заявление можно лично, по почте или онлайн через веб-портал или мобильное приложение ПФУ, а также через портал «Дія».

После возвращения к гражданской жизни ветеран может воспользоваться государственными программами профессиональной адаптации и помощью в трудоустройстве.

В частности, участникам боевых действий законодательство гарантирует выплату пособия по временной нетрудоспособности в размере 100% средней заработной платы независимо от страхового стажа. Также для них предусмотрено преимущественное право остаться на работе в случае сокращения численности или штата при прочих равных условиях.

В 2026–2027 годах государство также реализует программу «Ветеран.Работа». Она предусматривает профессиональную адаптацию, переквалификацию, помощь в поиске работы и сопровождение ветеранов после получения соответствующих услуг.

Ветераны и ветеранки могут получить государственную поддержку для профессиональной подготовки, переподготовки и повышения квалификации.

Также государство может оплачивать получение новой специальности на основе уже имеющегося образования и обучение в магистратуре при наличии диплома бакалавра.

По программам профессиональной адаптации максимальная сумма компенсации стоимости обучения составляет до 15 прожиточных минимумов для трудоспособных лиц.

Чтобы воспользоваться программой, ветеран может выбрать учебное заведение и обратиться в соответствующее структурное подразделение по вопросам ветеранской политики. После профориентации выдается направление на обучение.

Для ветеранов и членов их семей действуют отдельные грантовые программы по созданию или развитию собственного бизнеса.

В 2026 году по программе «Гранты для ветеранов и членов их семей» можно получить до 1 млн грн в зависимости от условий конкретного проекта и количества рабочих мест, которые планирует создать заявитель. Программа распространяется на участников боевых действий, людей с инвалидностью вследствие войны, их мужей или жен, а также членов семей погибших защитников и защитниц.

Государственная поддержка предусмотрена не только для самого ветерана.

Участники боевых действий и их дети могут получать государственную целевую поддержку для получения профессионального, предвузовского и высшего образования в государственных и муниципальных учебных заведениях.

В зависимости от условий это может быть полная или частичная оплата обучения, льготный долгосрочный кредит, социальная стипендия, бесплатные учебники и проживание в общежитии. Для детей поддержка действует до завершения обучения, но не дольше, чем до достижения ими 23 лет.

Ветеранам войны также предусмотрена ежегодная разовая денежная выплата ко Дню Независимости Украины.

В 2026 году для ветеранов, которые уже уволились с военной службы и получают через Пенсионный фонд пенсию, субсидию или льготу на оплату ЖКХ, выплата осуществлялась автоматически вместе с соответствующей выплатой. Тем, кто не является пенсионером или получателем субсидии или льготы и не проходит военную службу, необходимо обратиться в Пенсионный фонд.

Объем государственной поддержки зависит от конкретного статуса человека. Участник боевых действий, лицо с инвалидностью вследствие войны и другие категории ветеранов имеют разные права и гарантии.

Поэтому после демобилизации важно проверить, какой именно ветеранский статус оформлен, и воспользоваться предусмотренными для него государственными программами.

Для получения части льгот необходимо подавать отдельные заявления. В частности, это касается льгот на оплату жилищно-коммунальных услуг и профессиональной адаптации.

Источник: Министерство по делам ветеранов

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