Верховная Рада планирует разработать отдельную систему голосования, которая позволит народным депутатам участвовать в заседаниях независимо от места нахождения. Это должно обеспечить бесперебойную работу парламента даже в случае разрушения его здания в результате российских атак.

Что сказал Стефанчук



Постоянные атаки на Киев влияют, в том числе, и на работу украинского парламента. Но, несмотря на это, мы принимаем все необходимые законодательные акты, которые приближают нас к Европейскому Союзу. Так, в частности, только за прошедшую неделю мы приняли 12 актов... которые были направлены на поддержку нашего пути в Европейский Союз, на выполнение наших обязательств по Ukraine Facility и другим вопросам. И мы будем и дальше двигаться по этому пути», – сказал Стефанчук.



Спикер отметил, что в укрытиях уже созданы надлежащие условия для пребывания депутатов во время тревог.



Впрочем, парламент должен быть готов к худшим вариантам развития событий и обеспечить непрерывность работы.



«Отдельно я говорил с Робертой и с другими нашими коллегами-спикерами о том, что нам всё равно нужно подумать об отдельной системе голосования, которая будет работать независимо от того, где будут находиться народные депутаты. Потому что никто не исключает того, что когда-нибудь Россия может разрушить и здание парламента. И тогда перед нами встанет вопрос о том, как нам обеспечить систему, которая гарантированно позволит народным депутатам голосовать», — сообщил председатель Рады.



По его словам, ещё одним решением в сфере безопасности является возможность переноса заседаний в защищённые помещения по тому же адресу, чтобы не приостанавливать голосование по законопроектам о евроинтеграции.



Помимо вызовов в сфере безопасности, связанных с российской агрессией, существенным препятствием для эффективной деятельности парламента стало использование искусственного интеллекта отдельными народными депутатами для массовой генерации поправок.



«Я просто хочу напомнить, что, например, к проекту государственного бюджета было подано 5200 поправок. Кроме того, у нас есть народные депутаты, которые только за этот год, за 2026 год, подали почти сорок две тысячи поправок. И это также новый вызов, который замедляет работу парламента», — подчеркнул Стефанчук.



По мнению спикера, решение этой проблемы требует осознания народными депутатами собственной ответственности. Он подчеркнул, что вопросы евроинтеграции, армии и международной помощи должны оставаться вне рамок любого законодательного спама.



«И второе, что важно: мы должны обеспечить нормальные условия безопасности для работы украинских депутатов, в том числе путем, в случае необходимости, переноса голосования в соответствующее помещение, расположенное по тому же адресу, где находится Верховная Рада, чтобы мы могли во время тревог продолжать работать и голосовать, в том числе для принятия тех законов, которые необходимы для нашего сближения с Европейским Союзом», — добавил Стефанчук.



Об этом заявил председатель Верховной Рады Руслан Стефанчук во время совместного брифинга в Брюсселе с председателем Европейского парламента Робертой Мецолой. По его словам, постоянные российские удары по Киеву создают непосредственную угрозу для работы законодательного органа.



В Раде показали укрытие для работы депутатов во время тревог.



Стефанчук в первый день войны вывез из Рады Флаг, Конституцию и Акт о независимости.



















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