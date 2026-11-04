Суд арестовал ещё одну подозреваемую в беспорядках в Петропавловской Борщаговке

Соломенский районный суд Киева поместил под стражу на два месяца Татьяну Кирееву, которую подозревают в распространении информации о расположении военных, препятствовании законной деятельности ВСУ и организации массовых беспорядков.

По данным следствия, подозреваемая действовала в сговоре с Валентиной Молодой и водителем скорой помощи, передав через Telegram-группу данные о военном объекте для последующего блокирования его въездов.

В свою очередь, сама Киреева и её защита отвергают обвинения в злонамеренности, утверждая, что целью действий было лишь обеспечение госпитализации знакомого и информирование руководства подразделения о возможных провокаторах.

Источник: «Суспильне».

Суд избрал меру пресечения Валентине Молодой, которая под видом врача участвовала в событиях в Петропавловской Борщаговке. Её будут содержать под стражей 60 суток без возможности внесения залога. Женщине инкриминируют препятствование деятельности Вооружённых сил Украины в условиях военного положения и разглашение информации о местонахождении военного объекта.

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