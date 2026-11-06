Суд в Николаевской области приговорил мужчину к пожизненному заключению за изнасилование ребенка

Николаевская областная прокуратура доказала в суде вину 61-летнего мужчины, приговоренного к пожизненному лишению свободы за систематическое изнасилование малолетней правнучки своей сожительницы и распространение детской порнографии.

Следствие установило, что преступления совершались в течение четырех лет, начиная с того момента, когда ребенку было шесть лет. Девочка оставалась под присмотром прабабушки и ее сожителя во время отсутствия опекунши и на каникулах.

О преступлении стало известно в апреле 2025 года, когда ребенок рассказал о пережитом своей бабушке, после чего та обратилась в правоохранительные органы. Суд признал фигуранта виновным по соответствующим статьям Уголовного кодекса Украины и принял решение о внесении данных о нем в Единый реестр лиц, осужденных за преступления против половой свободы и половой неприкосновенности малолетнего лица.

Источник: Николаевская областная прокуратура.

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