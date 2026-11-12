Суд вынес приговор мужчине за демонстрацию полового органа сотрудникам банка «Сенс»

Заречный районный суд города Сумы назначил один год пробационного надзора местному жителю, который во время видеозвонков в приложении «Сенс-банк» демонстрировал операторам свой половой орган и удовлетворял себя.

Видеозаписи с половым органом рассмотрела судебно-искусствоведческая экспертиза, которая пришла к выводу, что изображенное на видео является материалом порнографического характера. В связи с этим сумчанину инкриминировали нарушение части 1 статьи 301 Уголовного кодекса (изготовление порнографии). Теперь осужденный должен оплатить государству 12,7 тысячи гривен расходов на проведение экспертиз.

Обвиняемый полностью признал вину и заключил соглашение со следствием, согласно которому он обязан периодически являться в органы пробации и не выезжать за пределы Украины без согласования.

Источник: материалы Единого государственного реестра судебных решений.

А вот если бы житель Сум демонстрировал свой член банковским сотрудникам вживую, он получил бы значительно более мягкое наказание. Так, Ковпаковский районный суд города Сумы назначил административное наказание в виде штрафа в размере 85 гривен мужчине, который в состоянии алкогольного опьянения демонстративно показал детям половой орган.

После освобождения из колонии 50-летний житель Хмельницкой области вновь совершил преступления против половой неприкосновенности детей. Мужчине сообщили о подозрении по новым эпизодам. В ходе досудебного расследования правоохранители установили, что от его действий пострадали еще две девочки в возрасте 14 и 15 лет.

Читай нас в