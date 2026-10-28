Суд вынес приговор жителю Черновцов за сбыт наркотиков в особо крупных размерах

Первомайский районный суд города Черновцы по публичному обвинению Черновицкой окружной прокуратуры приговорил 31--летнего местного жителя к 9 годам лишения свободы за незаконное приобретение и хранение наркотических средств и психотропных веществ с целью сбыта в особо крупных размерах. Также приговором предусмотрена конфискация всего имущества осужденного, кроме жилья.

Правоохранители доказали, что фигурант заказывал запрещенные вещества через интернет и распространял их в Черновцах, оставляя «закладки». В марте 2025 года в ходе обысков в его автомобиле и по месту жительства изъяли более 200 зип-пакетов с психотропными веществами. Экспертиза подтвердила наличие в изъятых материалах PVP, MDMA и амфетамина.

Источник: Черновицкая окружная прокуратура.

Напомним, 26-летний мужчина, отбывавший наказание в исправительном центре недалеко от Харькова, пытался пронести на территорию учреждения каннабис и психотропное вещество PVP.



Прокуроры Стрыйской окружной прокуратуры направили в суд обвинительный акт в отношении 39-летнего жителя Нового Роздола, которого обвиняют в приобретении и хранении наркотических средств и психотропных веществ в особо крупных размерах. Общая масса Прокуроры Стрыйской окружной прокуратуры направили в суд обвинительный акт в отношении 39-летнего жителя Нового Роздола, которого обвиняют в приобретении и хранении наркотических средств и психотропных веществ в особо крупных размерах. Общая масса изъятых веществ, по данным дела, превышает 1,2 кг.

Окружная прокуратура города Сумы направила в суд обвинительный акт в отношении 29-летнего жителя областного центра, которого подозревают в подготовке к сбыту наркотических средств и психотропных веществ в особо крупных размерах.

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