6-й апелляционный административный суд 3 ноября 2026 года отменил распоряжение Кабмина и приказ Государственной таможенной службы об увольнении Руслана Черкасского. Он восстановлен в должности заместителя председателя Гостаможслужбы с 28 марта 2023 года. Кроме того, таможня должна выплатить ему 2,12 млн гривен среднего заработка за время вынужденного прогула. И неважно, что его жена Мария Трифонова и родной брат Черкасского, Анатолий, сейчас находятся в СИЗО в рамках уголовного производства по делу об изготовлении и продаже поддельного препарата для похудения Biopatid.

Постановление суда уже вступило в законную силу. Требования о восстановлении в должности и выплате компенсации за один месяц подлежат немедленному исполнению. В то же время Кабмин и Гостаможна служба еще могут обжаловать решение в Верховном суде.

Что известно о Руслане Черкасском

За Черкасским давно закрепилась репутация одного из самых скандальных таможенников страны. Журналисты-расследователи называли его «символом коррупции на таможне». Он поступил на службу рядовым инспектором в 1993 году, а за три десятилетия, по оценкам журналистов, стал гривневым миллиардером.

НАБУ расследовало эпизоды его возможного незаконного обогащения. Среди них — вывоз родственницей Черкасского, Марией Трифоновой, 1,6 млн евро за границу после начала полномасштабного вторжения, а также приобретение элитной недвижимости и офисов в Дубае примерно за $25 млн совместно с бизнес-партнером Виталием Коро. Пока правоохранители интересовались происхождением состояния таможенника, тот через суды пытался вернуть себе должность.

Владелица киевской клиники эстетической медицины Tryfonova MD Мария Трифонова

Дело Biopatyd

Сейчас его брат Анатолий Черкасский и жена Мария Трифонова находятся под стражей в связи с делом Biopatyd. В материалах дела они фигурируют как организаторы и руководители крупной преступной группы, наладившей производство и продажу фальсифицированного средства для похудения. В конце октября 2026 года Днепровский апелляционный суд оставил без изменений меру пресечения — содержание под стражей с альтернативой залога в размере 75 и 68 млн гривен.

Как сообщил UA.NEWS прокурор Днепропетровской областной прокуратуры Андрей Дяченко, апелляционные жалобы защиты не изменили меры пресечения, поскольку адвокатам не удалось опровергнуть обоснованность подозрений. Многомиллионные залоги фигуранты до сих пор не внесли. Прокурор связывает это, в частности, с возможными трудностями подтверждения законного происхождения таких сумм.

По версии следствия, под видом косметического средства в Украине продавали препарат, которого не существует в мировой медицинской практике. Сырье для него заказывали из Китая небольшими посылками, чтобы избежать уплаты причитающихся таможенных платежей. Производство организовали в поселке Глеваха в Киевской области: вещество вручную разливали в ручки-шприцы, а затем продавали. Себестоимость одной дозы составляла около 17 долларов, тогда как покупателям ее предлагали по цене до 1200 долларов. По данным следствия, прибыль организаторов превысила 5 млн долларов.

В настоящее время в деле фигурируют 28 подозреваемых. Правоохранители принимают заявления от людей, которые сообщают о проблемах со здоровьем после использования препарата. Прокуратура также готовит обращение в Минздрав об аннулировании лицензий клиник, которые могли быть вовлечены в схему. Между тем некоторые из них уже пытаются изменить свой публичный образ и провести ребрендинг в соцсетях. Кроме того, правоохранители продолжают выявлять соорганизаторов по этим делам. Весьма вероятно, что Руслан Черкасский просто не успеет порадоваться уютному рабочему кабинету.

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