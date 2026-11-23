Апелляционная палата Высшего антикоррупционного суда рассмотрит жалобы на меры пресечения в отношении трёх подозреваемых по делу «Карфаген-2» о даче взяток сотрудникам правоохранительных органов за прикрытие мошеннических колл-центров.

На 26 ноября запланировано рассмотрение апелляции бывшего первого заместителя начальника Департамента защиты национальной государственности СБУ генерала Сергея Дуки, а на 7 декабря — заместителя начальника отдела Управления уголовного розыска полиции Киевской области Александра Демьянчука и Виталия Рыбалка — «Боксера».

Ранее ВАКС взял под стражу без права внесения залога Демьянчука, который в материалах следствия фигурирует как «Консультант», а также подчиненного организатора группировки Рыбалка. В свою очередь, Дуце, которого следствие называет «Акимом», суд назначил арест с возможностью внесения залога в размере 65 миллионов гривен — 13 ноября вся сумма была уплачена, и в тот же день он вышел из СИЗО. Еще одному фигуранту, первому заместителю начальника Департамента стратегических расследований Нацполиции Владимиру Ценову («Прайс»), избрали содержание под стражей с альтернативой залога в размере 15 миллионов гривен.

По данным антикоррупционных органов, в рамках операции «Карфаген» была разоблачена преступная организация, состоящая как минимум из 12 участников, которая систематически подкупала высокопоставленных должностных лиц силовых структур для беспрепятственной работы мошеннических колл-центров и другого нелегального бизнеса. В группировку, по информации следствия, входили его основатель — трижды судимый «Криминал», руководитель наркокартеля «Химпром» и гражданин РФ «Мексиканец», а также подчинённые главаря «Боксер» и «Паша».

Источник: Интерфакс-Украина.

Генерал-майор СБУ Сергей Дука заявил о готовности пройти проверку на полиграфе, чтобы подтвердить свои слова относительно уголовного производства против него.

Видео: Генерал Дука заявил, что НАБУ оказывает давление на политическое руководство государства.

Напомним, генерал Сергей Дука явился на заседание и отвечал на определенные вопросы. В частности, во время заседания Дука заявил, что смотрел интервью с «Мексиканцем», однако лично с ним не знаком.

НАБУ задержало генерала СБУ Сергея Дуку в рамках дела о взятках от колл-центров. Задержание произошло в рамках разоблачения преступной организации по операции «Карфаген», участники которой систематически давали взятки высокопоставленным сотрудникам правоохранительных органов за беспрепятственную деятельность мошеннических колл-центров.

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